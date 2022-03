Einfach irre: Fan verwandelt legendäre Nintendo-Konsole in einen Handheld

Tragbarer GameCube: YouTuber verwandelt Nintendos Kult-Konsole in Handheld.(Bildquelle: Nintendo / GIGA / master1305, Getty Images)

Nintendo hat mit der Switch ein absolutes Handheld-Highlight auf den Markt gebracht. Statt aber mit der Hybrid-Konsole vorlieb zu nehmen, baut ein Fan sich lieber einen tragbaren GameCube zusammen und hält seinen Arbeitsprozess und das Ergebnis in einem witzigen Video fest.

YouTuber GingerofOz zeigt in einem Video, wie er eine portable und funktionierende Version des GameCubes zusammenbaut. Für die Handheld-Version von Nintendos Kult-Konsole orientiert er sich an dem Bild eines Fan-Modells, das seit 2005 im Internet kursiert. Mit einigen cleveren Tricks schafft er es schließlich, eine GameCube-Taschenversion zu bauen – auch wenn dabei die Ergonomie ein bisschen auf der Strecke bleibt.

GameCube: YouTuber lässt Legende wahrwerden

In seinem faszinierenden Video führt YouTuber GingerofOz durch den Bauprozess der tragbaren GameCube-Konsole. Angefangen von dem rätselhaften Ursprung des Fan-Modells über notwendige praktische Änderungen bis hin zum Zusammenschrauben zeigt er alle Schritte auf dem Weg zur fertigen Konsole.

Schaut euch hier die Entstehung des Handheld-GameCubes im Video an:

Das Gehäuse und die Buttons konnten mit einem 3D-Drucker hergestellt werden, während GingerofOz für das Innenleben das Motherboard einer Nintendo Wii verbaut – dieses benötigt weniger Energie, Platz und Kühlung als ein GameCube-Motherboard. Da es jedoch abwärtskompatibel mit GameCube-Spielen ist, kann dieser kleine Trick wohl verkraftet werden.

Das Endergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen: Der tragbare GameCube spielt Nintendo-Klassiker wie The Legend of Zelda: The Wind Waker problemlos ab und die Batterielaufzeit sowie die interne Temperatur kann praktischerweise immer auf dem Bildschirm eingesehen werden – auch wenn laut GingerofOz die Button-Anordnung nicht optimal gelöst wurde.

Nintendo GameCube gebraucht bei Konsolenkost kaufen

Handheld-Konsolen: Nintendo Wii und PS2

Der tragbare GameCube ist keinesfalls die einzige tragbare Konsole, die YouTuber GingerofOz zusammengeschraubt hat. Auf seinem Kanal könnt ihr euch außerdem noch ähnliche Videos zum Bau einer Handheld-Wii sowie einer portable PlayStation 2 anschauen.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 9 weitere verrückte Konsolen: