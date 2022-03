Elden Ring: Fans bringen kontroverses Feature, das FromSoftware nicht will

Fans entscheiden kurzerhand selbst, ob Elden Ring leichter werden muss. Bildquelle: FromSoftware/ Getty Images/ Azret Ayubov

Mit jedem neuen Projekt des Entwicklers FromSoftware beginnt eine uralte Debatte von Neuem: Sind die Spiele zu schwer und sollte es einen Easy Mode geben? Einige Fans haben das kontroverse Feature jetzt einfach selbst ins Spiel gebracht.

Elden Ring: Dank den Fans wird es viel einfacher

Auch mit dem Release von Elden Ring haben sich wieder viele Spieler gewünscht, dass der Entwickler FromSoftware doch bitte einen Easy Mode einbaut. Sie wollen die riesige Welt und die mysteriöse Story erleben, ohne dabei dutzende Male ins virtuelle Gras beißen zu müssen. Während ihr Wunsch von offizieller Seite unerhört bleibt, gibt es jetzt bereits Mods, die genau das tun. Aber Vorsicht: Falls ihr Mods benutzt, dürft ihr nur im Offline-Modus und mit deaktiviertem Anti-Cheat-System spielen, sonst riskiert ihr, gebannt zu werden.

Auf der Seite NexusMods ist beispielsweise die Mod "Recover Runes Immediately" zu finden. Wie der Name schon verrät, verliert ihr mit dieser Mod eure Runen nach dem Tod nicht. Dadurch besteht zu keinem Zeitpunkt im Spiel die Möglichkeit, dass ihr den Fortschritt nach einem harten Kampf direkt wieder verliert. (Quelle: Recover Runes Immediately/ NexusMods)

Trotz Easy-Mode in Elden Ring: Ihr braucht immer noch Skill

Die Mod "ERRK" geht in eine ganze ähnliche Richtung. Sie erlaubt es euch, mit jedem Kill Leben, Ausdauer und Fertigkeitspunkte zurückzugewinnen. Dadurch werden gerade lange Auseinandersetzungen in den vielen Dungeons in Elden Ring deutlich einfacher. (Quelle: ERRK/ NexusMods)

Am nächsten an einen echten Easy-Mode kommt jedoch eine Mod, die euch das Spiel mit 99 Millionen Runen starten lässt. Dadurch werdet ihr gleich zu Beginn so stark, dass selbst die Bosse euch nichts mehr entgegensetzen dürften. (Quelle: 99 Millionen Runen/ NexusMods)

Alle drei Mods haben allerdings die Gemeinsamkeit, dass die Gegner durch sie nicht weniger gefährlich werden. Um wirklich voranzukommen, müsst ihr also immer noch eure Skills beweisen. Der Entwickler FromSoftware meint außerdem, dass ihr so viele Werkzeuge mitgegeben bekommen habt, dass mehr Spieler als üblich den Abspann in Elden Ring sehen werden.