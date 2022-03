Neuer Shooter macht PlayStation-Fans endlich mit Crossplay glücklich

PlayStation-Fans können sich über Crossplay in Looter-Shooter freuen. (Bildquelle: GIGA / Deagreez, Getty Images)

Ein kommender Looter-Shooter macht mit einem besonderen Feature auf sich aufmerksam: Das neue Spin-Off aus dem Borderlands-Universum wird zum ersten Mal Crossplay zwischen allen Plattformen bieten. In der Vergangenheit mussten PlayStation-Fans dagegen oft in die Röhre schauen.

Der kommende Spin-Off-Shooter Tiny Tina's Wonderlands wird mit einigen Traditionen des Borderlands-Franchises brechen. In einer Hinsicht ist dies aber bereits jetzt ein Gewinn für PS4- & PS5-Spieler, denn Crossplay zwischen verschiedenen Plattformen wird endlich auch die PlayStation-Konsolen miteinbeziehen.

Borderlands-Shooter bringt Crossplay auf PS4 & PS5

Tiny Tina's Wonderlands wird direkt zum Release Crossplay für alle Plattformen unterstützen. Beim Vorgänger, Borderlands 3, war dieses Feature ausschließlich zwischen PC, Mac, Stadia und den Xbox-Konsolen verfügbar. Wie Randy Pitchford, CEO von Entwickler Gearbox auf Twitter bekannt gegeben hat, wird sich dies nun allerdings ändern.

Crossplay ist dabei besonders für die Borderlands-Reihe ein sehr willkommenes Feature, schließlich stellt das Gameplay Koop von bis zu vier Personen gleichzeitig in den Mittelpunkt. In Tiny Tina's Wonderlands, dem ersten vollwertigen Spin-Off der Looter-Shooter-Reihe, können nun also endlich auch Besitzer einer PS4 oder PS5 zusammen mit ihren Freunden auf die Jagd nach den besten Items und Waffen machen.

Tiny Tina's Wonderlands: Looter-Shooter in Fantasy-Setting

Das Spin-Off der beliebten Borderlands-Reihe wird am 25. März 2022 erscheinen. Der Looter-Shooter wird dieses Mal jedoch aus einem Sci-Fi-Setting in eine Fantasy-Welt verlegt: Ihr übernehmt die Hauptrollen in einem "Dungeons & Dragons"-ähnlichem Abenteuer, das von dem Fan-Liebling Tiny Tina gespielt und erzählt wird.

Ihr könnt euch dabei also auf eine neue Welt und magische Fähigkeiten, aber auf die gleiche Erfolgsmischung aus pausenlosen Witzeleien und rasanter Shooter-Action freuen.

