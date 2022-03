Pokémon Karmesin & Purpur: Verstecktes Trailer-Detail sorgt für wilde Fan-Theorie

Pokémon Karmesin und Purpur könnte etwas im Trailer versteckt haben. (Bildquelle: Game Freak)

Ein findiger Pokémon-Fan nimmt den ersten Trailer zum neuen Abenteuer noch ein Mal genau unter die Lupe. Dabei stößt er auf drei kleine Bilder, die Hinweise auf die letzten Entwicklungsstufen der Starter geben könnten.

Verrät der Pokémon-Trailer die letzten Entwicklungen?

Im Trailer zu Pokémon Karmesin und Purpur könnte ein kleiner Hinweis auf die finalen Starter-Entwicklungen versteckt sein. Das behauptet zumindest Reddit-Nutzer Agroveb, der die finalen Starter-Entwicklungen anhand von drei Bildern im Haus des Protagonisten abzuleiten versucht. (Quelle: Reddit)

Im Treppenbereich sind nämlich folgende eingerahmte Bilder an den Wänden zu sehen: Ein Bild mit Früchten, eines mit Windmühlen und eines mit einer Tangotänzerin. Achtet mal darauf, in der Szene, in der der Junge das Haus betritt:

Pokémon: Karmesin & Purpur – Ankündigungstrailer

Was wird also aus den Startern?

Krokel

Die Früchte könnten eine Referenz auf den Feuer-Starter Krokel sein, dessen erste Form an eine Chilischote erinnert. Aber auch seine letzte Entwicklung könnte etwas mit Früchten zu tun haben. Wie bereits der Name im Englischen vermuten lässt ("Fuecoco"), könnte sich Krokel zu einem Monster entwickeln, das etwas mit Kokosnüssen zu tun hat.

Passenderweise gibt es dazu nämlich ein mythologisches Wesen in Spanien, an das der fiktive Ort in Pokémon Karmesin und Purpur angelehnt ist. Dieses nennt sich "Cucafera" und ist ein Krokodil, das eine große Kokosnuss als Panzer benutzt. Ob sich Krokel wohl dazu entwickelt?

Kwaks

Die Windmühlen deutet der Reddit-Nutzer als eine Anspielung auf Don Quijote. Der Protagonist des gleichnamigen spanischen Romans sah sich selbst als Ritter. Auf einem seiner kühnen Abenteuer bekämpft er darin auch Windmühlen, die er für Drachen hält.

Das passt alleine deswegen zu Kwaks, weil sich die Ente bereits in ihrer ersten Stufe heroisch und aufrichtig zeigt. Außerdem passt dies zu dem Muster der bisherigen Wasser-Starter. Viele haben nämlich eine Affinität zu Waffen.

Felori

Obwohl viele Fans sich wünschen, dass die Katze auf dem Boden der Tatsachen bleibt, so wird sie wahrscheinlich letzten Endes auf zwei Pfoten laufen. Die Tangotänzerin könnte nämlich, so Agroveb, das Schicksal des Pflanzen-Starters vorhersagen.

Felori wird sich wohl zu einem Iberischen Luchs entwickeln. Diese seltene Großkatzenart ist ebenfalls in Spanien und Portugal angesiedelt. Also bekommen wir womöglich eine tanzende Katze auf zwei Beinen.

Einschätzung von Nathan Navrotzki

Dass Game Freak Hinweise in Trailern versteckt, ist bisher nicht üblich. Dass hier aber so viele spanische Legenden, Sagen und Tiere zu den Startern und den Bildern im Trailer passen, könnte darauf deuten, dass die Theorie gar nicht Mal so abwegig ist.



Auch Pokémon Schwert und Schild bediente sich für seine Starter immerhin an einigen bekannten Inhalten aus Großbritannien.