Die Sims 4: EA kündigt neues DLC an, Fans wollen davon nichts wissen

Ein neues "Die Sims 4"-Set kommt bei den Fans nicht gut an. Grund ist das letzte Gameplay-Pack. Bildquelle: Electronic Arts, Getty Images/AaronAmat.

Ein neues Set soll die buntesten Träume der Spielenden wahrwerden lassen, doch diese sind alles andere als begeistert über die Ankündigung. Die Nachwirkungen der Meine-Hochzeitsgeschichten-Erweiterung sind noch deutlich zu spüren.

EA kündigt neues Set für Die Sims 4 an

EA und Maxis werden nicht müde, neue Inhaltserweiterungen für Die Sims 4 rauszuhauen. Schon am 21. März folgt das nächste Set für die Lebenssimulation, das den Namen "Maximalistischer Wohnstil" trägt:

Darin wird sich alles um Farben und Muster drehen. Besonders Freunde der Innendekoration werden also voll auf ihre Kosten kommen. Verpasst euren Wohnzimmern einen abstrakten und pompösen Look und stimmt diesen mit neuen Tapeten und Teppichen ab.

Laut der Steam-Beschreibung sind die neuen Objekte von den Stilrichtungen Regency, Chinoiserie und Abstrakt inspiriert. Viel mehr Details sind zum kommenden DLC allerdings noch nicht bekannt (Quelle: Steam).

Fans beschweren sich über Meine Hochzeitsgeschichten

Unter dem Ankündigungspost auf Twitter lassen viele Sims-Spieler und -Spielerinnen ihren Frust über das letzte Gameplay-Pack Meine Hochzeitsgeschichten raus. Der DLC funktioniert bis heute nicht ordnungsgemäß und leidet unter vielen Bugs. Dafür haben Maxis und EA bereits eine Nachbesserung versprochen (Quelle: EA)

Wie wir Meine Hochzeitsgeschichten erlebt haben, lest ihr in unserer Vorschau:

Doch den Fans stößt sauer auf, dass eine neue kostenpflichtige Erweiterung kommt, ohne, dass die Fehler der letzten behoben sind.

Auch seit Ewigkeiten kritisierte Elemente des Grundspiels werden unter der neuen Ankündigung erneut zum Thema gemacht.

Einige nehmen EA in den Antworten auch in Schutz und merken an, dass die Veröffentlichung neuer Packs nichts mit der Fehlerbehebung anderer DLCs zu tun hat. Daran arbeiten schließlich verschiedene Teams.

Wie so oft zeigt sich die „Die Sims 4“-Community gespalten bei der Ankündigung einer neuen Erweiterung. Während sich viele über die neuen Design-Möglichkeiten des Maximalistischer-Wohnstil-Sets freuen, hat es einen faden Beigeschmack, wenn alte Inhalte immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren.

Einige kündigen sogar an, das neue Set nicht zu kaufen, bis nicht die bestehenden Fehler von Meine Hochzeitsgeschichten ausgebessert sind.