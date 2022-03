Süße Katze vermisst! Wann erscheint endlich Stray für die PS5?

Von Stray fehlt weiterhin jede Spur. (Bild: Annapurna Interactive / Pixabay – OpenClipart-Vectors)

Seit dem ersten Gameplay-Walkthrough im Sommer des letzten Jahres ist es gespenstisch ruhig um das Katzenspiel Stray geworden. Nun melden sich jedoch endlich die Entwickler zu Wort und haben gute Neuigkeiten im Gepäck.

Stray erscheint noch dieses Jahr

Um das Action-Adventure Stray ist es ungewöhnlich ruhig geworden. Der letzte Trailer ist mittlerweile ein Jahr alt und der Release war ursprünglich für Oktober 2021 vorgesehen. Dann kam die offizielle Verschiebung und seitdem hört man von dem Game gar nichts mehr. Zumindest bis jetzt!

Im Zuge des „State of Play“-Events von Sony hat sich Entwickler Annapurna Interactive zum geplanten Release geäußert. So will man Stray nach wie vor in diesem Jahr veröffentlichen:

Als humorvollen Grund für die lange Wartezeit, gibt der Publisher in den Kommentaren Streitigkeiten mit ein paar tierischen Entwicklern an.

Open-World-Game mit Rätseleinlagen: Das ist Stray!

In Stray schlüpft der Spieler in die Rolle von einem niedlichen Streuner, der zusammen mit einer Drohne eine asiatische Großstadt erkundet, die von Robotern bevölkert wird. Das Open-World-Game mit Rätsel-Elementen stammt dabei von BlueTwelve.

Stray Gameplay-Trailer

Das Entwicklerstudio wurde von zwei ehemaligen Ubisoft-Mitarbeitern gegründet und Stray ist ihr Debüt-Projekt. Das Spiel erscheint für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC. Ein Release für die Xbox oder Nintendo Switch ist derzeit nicht geplant.