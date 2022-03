Assassin's Creed: 9 Geheimnisse, die sicher nur echte Profis kennen

Genauso wie ihre Assassinen, kann die Spielereihe von Ubisoft besonders geheimnisvoll sein. Wir zeigen euch neun interessante AC-Geheimnisse. Bildquelle: Ubisoft.

Vor ganzen 15 Jahren startete Ubisoft eine der erfolgreichsten Spielereihen: Assassins's Creed. Die mittlerweile mehr als 20 Teile haben so einiges an Geschichte zusammengetragen. Mit ihr auch etliche Geheimnisse und Easter Eggs. Wir stellen euch in dieser Bilderstrecke jetzt neun dieser Geheimnisse vor.

Assassin's Creed: Geheimnisse verstecken sich überall

Kuchen-Endgegner, geheime Schlüssel, entfernte Inhalte – es gibt dutzende Secrets in der AC-Reihe zu finden, die garantiert nicht alle Spieler kennen.

Wir haben das gesamte Internet, sämtliche Foren und alle Heuhaufen durchforstet, um euch die neun interessantesten Geheimnisse in der folgenden Bilderstrecke präsentieren zu können.

Die "Assassin's Creed"-Reihe umfasst nun mehr 20 Teile und hat die Spieler schon fast jedes historische Zeitalter auf den Kopf stellen lassen. Aber das waren noch längst nicht alle! Wir bleiben gespannt, wo uns die meuchelnde Zeitreise noch hinführen wird und auf welche Geheimnisse wir dabei noch stoßen werden.