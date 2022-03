Skyrim: Nach 10 Jahren übertrumpft ein Fan Bethesda

Ein Skyrim-Fan packt ein Problem des Rollenspiels an, das Spieler schon lange nervt. Bildquelle: Bethesda/ JaySerpa

The Elder Scrolls 5: Skyrim ist so gewaltig, dass der Entwickler Bethesda an einigen Stellen Kompromisse eingehen musste. Vor allem die Sprüche der Banditen, die überall in Himmelsrand herumlungern, mussten darunter leiden. Jetzt zeigt ein Fans die Lösung in Form einer brandneuen Mod.

Skyrim: Hunderte neue Sprüche für Banditen

Die Vertonung von The Elder Scrolls 5: Skyrim hat in den vergangenen 10 Jahren einen echten Kult-Status erlangt. Es gibt schließlich kaum einen Gamer, der den legendären Spruch "Doch dann hab ich einen Pfeil ins Knie bekommen" nicht kennt. Noch viel schlimmer sind allerdings die sich ständig wiederholenden Entgegnungen der unzähligen Banditen in Himmelsrand.

Die "Mod Bandit Lines Expansion" ist die perfekte Erweiterung für jeden, der "Du hättest niemals herkommen sollen" einfach nicht mehr hören kann. Der Entwickler JaySerpa hat den Banditen 500 neue Sprüche gegeben, die sie euch im Kampf entgegenschleudern können. Sie werden allerdings nicht einfach zufällig ausgewählt. Stattdessen kommentieren die Banditen eurer ausgewähltes Volk, euer Geschlecht und sogar eure Ausrüstung. Darüber hinaus erhält jeder Banditen-Typ mithilfe der Mod eine eigene Persönlichkeit. Die Mod ist aktuell leider nicht in deutscher Sprache verfügbar. (Quelle: NexusMods)

Banditen-Mod macht Skyrim noch besser

Für die Mod hat JaySerpa allerdings keine eigenen Sprüche aufgenommen. Stattdessen hat er ausschließlich bereits bestehende Dialog-Zeilen aus dem Spiel verwendet und sie zu neuen Kombinationen zusammengeschnitten. Dadurch ergeben sich zahlreiche neue Variationen, die Himmelsrand noch viel lebendiger wirken lassen.

Beispielsweise nennen euch die Banditen einen Milchtrinker, wenn ihr ein niedriges Level habt oder reagieren entsetzt, wenn ihr einen ihrer Kameraden ausschaltet. Es sind Mods wie diese, dank denen es sich auch nach 10 Jahren und hunderten Stunden Spielzeit noch lohnt, wieder ein Abenteuer in Himmelsrand zu starten.

The Elder Scrolls V: Skyrim (Anniversary Edition) - [PlayStation 4] | kostenloses Upgrade auf PlaySt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.03.2022 10:45 Uhr