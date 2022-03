GTA 6: Insider verrät spannendes Detail – Fans haben Grund zur Freude

Ankündigung zu GTA 6 könnte dieses Jahr kommen. Bild: Rockstar Games

Rockstar Games arbeitet derzeit an GTA 6, wie das Studio kürzlich offiziell bestätigte. Trotzdem ist es recht still um das Spiel, doch wenn es nach einem Insider geht, ist bei den Entwicklern gerade ordentlich was los.

GTA 6: Ankündigung könnte dieses Jahr kommen

Im Februar 2022 hat Rockstar Games offiziell bekannt gegeben, dass die Entwicklung an GTA 6 auf Hochtouren läuft. Viele Fans freuen sich darüber, ein Lebenszeichen zu hören, auch wenn inoffiziell bekannt ist, dass das Studio bereits seit Jahren an dem Spiel arbeitet – laut Gerücht soll es sich sogar um eine „Entwicklerhölle“ handeln.

Wenn man einem Insider jetzt Glauben schenken mag, gibt es allerdings eine äußerst positive Kehrtwende. Journalist Chris’ Klippel spricht auf Twitter von einem großen Meilenstein, den die Entwickler erreicht haben sollen. Weiter geht er darauf nicht ein, doch daraus soll resultieren, dass ihr euch früher als bisher gedacht auf handfeste Informationen zum Spiel freuen könnt.

Laut Klippel könnte es bereits Ende 2022 eine große Ankündigung zu GTA 6 geben. Bis zum Release müsst ihr euch aber wohl noch bis 2024 gedulden.

GTA 6: Wird das Spiel doch eine Enttäuschung?

Nach dem riesigen und vor allem langjährigen Erfolg von GTA 5 warten Fans gespannt und voller Vorfreude auf den Nachfolger. Der könnte großartig werden, allerdings müsste Rockstar Games eine große Schippe drauf tun, um den Vorgänger zu übertreffen.

Das könnte laut R*Mag-Redakteur Chris allerdings schwierig werden. Im Oktober 2021 behauptete er noch, dass die Entwicklung eine einzige Katastrophe wäre. Da tut das Gerücht von Chris Klippel wirklich gut, denn es könnte bedeuten, dass GTA 6 am Ende vielleicht doch noch unter einem guten Stern steht.

Bitte beachtet, dass es sich lediglich um Gerüchte handelt. Wie das Spiel am Ende tatsächlich wird, erfahren wir erst, wenn es erscheint. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Wie sollte GTA 6 eigentlich aussehen? Wir haben echte Experten gefragt: euch!