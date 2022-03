Die Sims 4: EA baut beliebtes Sims-3-Feature weiter aus

In Die Sims 3 florierte die Nachbarschaft. Das wird nun bei Die Sims 4 nachgeholt. Bildquelle: spieletipps.

Es kommt Leben in die Nachbarschaft von Die Sims 4! Nachdem EA und Maxis schon Ende letzten Jahres mit Verbesserungen der NPCs begonnen haben, folgt nun ein weiteres kostenfreies Update, das noch mehr Veränderungen mit sich bringt.

Die Sims 4: Nachbarschaftsgeschichten werden noch besser

Mit dem ersten Schwung an Inhalten für das Nachbarschaftsgeschichten-System hat Maxis zunächst nur Sims mit eigenen Entscheidungen ausgestattet, die mit eurem aktiven Haushalt in Beziehung stehen. Jetzt wird allerdings ordentlich nachgelegt.

Denn ab sofort werden alle Sims einer Nachbarschaft ein selbstständiges Leben führen und sich fortlaufend entwickeln. Folgende Aktionen können Nachbarschafts-Sims jetzt ausführen:

Babys und Kleinkinder adoptieren

Schwanger werden, die Wahrscheinlichkeit ist bei familienorientierten Sims höher

Einen Hund oder eine Katze adoptieren (vorausgesetzt Die Sims 4 Hunde und Katzen ist installiert)

Eine Karriere einschlagen oder verlassen, Senioren können in Rente gehen

Auf Grundstücke ziehen und von ihnen wegziehen

Bei verschiedenen Unfällen ums Leben kommen

(Quelle: EA)

Ihr bestimmt, was die Nachbarschafts-Sims dürfen

Natürlich behaltet ihr die komplette Kontrolle darüber, ob eure Nachbarn diese Entscheidungen überhaupt treffen können. Dafür könnt ihr nun individuelle Einstellungen im Startfenster unter „Haushalte verwalten“ vornehmen.

Ihr könnt zum Beispiel entscheiden, ob diese Lebensveränderungen nur für „Meine Haushalte“ oder „Andere Haushalte“ gelten sollen. Auch die oben genannten Aktionen können individuell an- oder abgewählt werden. Solltet ihr gar kein Fan der Nachbarschaftsgeschichten sein, könnt ihr sie sogar global pro Spielstand deaktivieren.

Zuletzt bekommt der Briefkasten noch eine neue Interaktion verpasst: „Neueste Nachbarschaftsgeschichten ansehen“. Damit könnt ihr prüfen, was in eurer Nachbarschaft alles passiert ist. Denn die Lebensveränderungen finden außerhalb des aktiven Haushalts statt, auch wenn ihr nicht mit den Nachbarschafts-Sims in Berührung kommt.

Der Umfang von Die Sims 4 ist mittlerweile so gigantisch, dass viele praktische Funktionen einfach untergehen. Kennt ihr diese geheimen Tricks?