GTA 5: Next-Gen-Update ermöglicht neuen Auto-Kauf, der alles verändert

Das Next-Gen-Update bringt auch ein neues Feature für GTA Online. Bildquelle: Rockstar Games/ Microsoft/ Sony

Nach dem erneuten Release von Grand Theft Auto 5 finden die Spieler immer mehr Veränderungen im Update für die PS5 und Xbox Series X/S. In GTA Online ist jetzt sogar eine komplett neue Art des Auto-Kaufs möglich.

GTA 5: So könnt ihr die Autos eurer Freunde kaufen

Sowohl in Grand Theft Auto 5 als auch in GTA Online spielen schicke Sportkarren und aufgemotzte Rennwagen eine wichtige Rolle. Die Next-Gen-Version für PS5 und Xbox Series X/S macht den Auto-Kauf im Multiplayer-Modus jetzt deutlich einfacher.

Der Reddit-User sjsjshdhxh hat jetzt herausgefunden, dass der Los Santos Auto-Treff eine neue Funktion hat. Anstatt die Wagen eurer Mitspieler dort einfach nur zu bewundern, könnt ihr jetzt auch zu ihnen hingehen und mit einem Klick eine Kopie für euch selbst kaufen. Dabei wird nicht nur das Modell des Autos kopiert, sondern auch alle Modifikationen, die daran vorgenommen wurden. Je außergewöhnlicher der Wagen, desto happiger wird allerdings auch der Preis.

In GTA Online könnt ihr jetzt Autos klonen

Auch wenn der Käufer mehrere Millionen Dollar für den Wagen ausgeben kann, scheint der Verkäufer nichts von dem Geld zu bekommen. Allerdings verliert er das Auto auch nicht. Der Käufer erhält lediglich ein exakt gleiches Klon-Auto. sjsjshdhxh behauptet allerdings, dass der ursprüngliche Besitzer des Wagens einen Gutschein für ein Upgrade in Hao's Autowerkstatt bekommt.

Dank des Next-Gen-Updates ist es jetzt also möglich, Autos relativ einfach zu kopieren und damit an andere Spieler weiterzugeben, ohne dafür auf komplizierte Glitches zurückgreifen zu müssen. In den Kommentaren des Reddit-Posts merken einige Fans allerdings auch an, dass mit diesem neuen Feature bald wieder neue Exploits entstehen werden, mit denen Spieler Millionen verdienen können. Gerade der Upgrade-Gutschein, der eventuell mehr wert sein kann als der Kauf des Wagens, würde sich dafür anbieten.