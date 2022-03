Hollow Knight: Silksong – endlich ein Lebenszeichen

Lange Funkstille, doch jetzt gibt es wieder gute Nachrichten. (Bild: Team Cherry / Getty Images - filistimlyanin)

Der Indie-Entwickler Team Cherry schuf mit Hollow Knight eines der besten Metroidvania-Games unserer Zeit. Dass eine Fortsetzung kommen soll, ist schon länger kein Geheimnis mehr, allerdings ist es recht still um Hollow Knight: Silksong geworden. Jetzt gibt es endlich wieder ein Lebenszeichen!

Silksong: Synchronsprecherin mit neuen Details

2017 erschien das von Kritikern und Fans gefeierte Hollow Knight, das mit seinem knackigen Gameplay und seiner durchdachten Open World zu einer Blaupause für Metroidvania-Spiele wurde. Auf Metacritic brilliert das Indie-Spiel mit 90/100 Punkten; der User-Score fällt mit 9.0/10 genauso stark aus. (Quelle: Metacritic)

Zwei Jahre später folgte auch schon die Ankündigung für einen Nachfolger. Ein erster Trailer zeigte massenweise Gameplay aus Hollow Knight: Silksong, weshalb Fans mit einem zeitnahen Release rechneten. Allerdings gab es seitdem kaum neue Informationen.

Jetzt meldet sich Makoto Koji, die der neuen Hauptfigur Hornet in der Fortsetzung ihre Stimme leiht, mit erfreulichen Nachrichten. Auf Instagram wurde sie nämlich nach einem Update zu ihrer Arbeit an Hollow Knight: Silksong gefragt. Makoto erwiderte: „Ich habe meinen Teil an Silksong beendet.“ (Quelle: Instagram - Makoto Koji)

Wann gibt es mehr Infos zu Hollow Knight: Silksong?

Makotos Antwort ist schon mal ein kleiner Hoffnungsschimmer für alle Fans, die auf neue Informationen warten. Leider lässt dies keine klare Aussage zu, wie fortgeschritten die Entwicklung am Nachfolger ist.

Nichtsdestotrotz ist es ein gutes Zeichen, denn die Entwicklung von Hollow Knight: Silksong kommt offenbar voran. In Anbetracht dessen und der Tatsache, dass der Ankündigungstrailer nun mehr als drei Jahre auf dem Buckel hat, könnte womöglich dieses Jahr noch ein größeres Update zu Silksong folgen.

Den Ankündigungstrailer präsentierte Team Cherry im Rahmen einer Nintendo Direct. Gut möglich, dass der nächste Trailer erneut auf einer Nintendo-Veranstaltung gezeigt wird.