Xbox Game Pass stockt ordentlich auf: 8 neue Spiele kommen dazu

Der Xbox Game Pass fügt wieder neue Spiele hinzu. (Bildquelle: Microsoft, Spike Chunsoft)

Beim Xbox Game Pass kommt mal wieder Bewegung rein. Acht neue Spiele kommen zum Sortiment hinzu, ein paar verlassen den Abo-Service aber auch. Alle wichtigen Infos gibt's hier auf einen Blick.

8 neue Spiele im Xbox Game Pass

Mit seiner stetig wachsenden Bibliothek an Spielen dürfte der Xbox Game Pass für viele immer attraktiver werden. In den kommenden Tagen kommen nun noch mehr Spiele zum Gaming-Dienst, einige davon sogar zum ersten Tag ihrer Veröffentlichung. Die neuen Games im Xbox Game Pass findet ihr auf einen Blick in der folgenden Tabelle. (Quelle: Xbox)

Spiel Plattform Release im Game Pass Shredders Cloud, PC und Xbox Series X/S 17. März (zum Release) The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos PC, Konsole, Cloud 17. März Zero Escape: The Nonary Games PC, Konsole, Cloud 22. März Tainted Grail: Conquest Konsole 22. März Norco PC 24. März F1 2021 Konsole 24. März Crusader Kings III Xbox Series X/S 29. März Weird West PC, Konsole, Cloud 31. März (zum Release)

Besonders Crusader Kings 3 und Zero Escape: The Nonary Games sind hier hervorzuheben. In Crusader Kings 3 müsst ihr eurer Dynastie zu Ruhm verhelfen. Dafür müsst ihr strategisch vorgehen, Pläne schmieden, Affären eingehen und in Kämpfen die Überhand gewinnen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zur Thronfolger-Simulation ansehen:

Crusader Kings 3 offizieller Release-Trailer

Zero Escape: The Nonary Games ist hingegen etwas für Freunde komplexer Geschichten und knackiger Rätsel. Auch hier dreht sich vieles um Verrat und cleveres Vorausdenken. In beiden Spielen der Sammlung werdet ihr entführt und müsst mit anderen zusammenarbeiten oder sie hintergehen um aus der Situation herauszukommen.

Ihr habt Lust für einen Monat in den Xbox Game Pass reinzuschnuppern? Dann braucht ihr dafür folgendes:

Xbox Game Pass Ultimate | 1 Monate Mitgliedschaft | Xbox/Win 10 PC - Download Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.03.2022 20:59 Uhr

Welche Spiele verlassen den Xbox Game Pass?

Am 31. März müssen drei Spiele aus dem Xbox-Service weichen: Narita Boy, Madden NFL 20 und Shadow Warrior 2.

Am 11. April folgen dann auch noch Destiny 2: Beyond Light, Shadowkeep sowie Forsaken und verlassen den Xbox Game Pass.