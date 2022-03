Mario Kart 8: Solltet ihr euch den DLC kaufen? Das ist alles drin

Kaufen oder nicht kaufen, das ist hier die Frage. (Bildquelle: Nintendo, Getty Images / spxChrome)

Mario Kart 8 bekommt neue Strecken. Ihr seid euch noch nicht sicher, ob ihr schon jetzt zum DLC greifen solltet? Keine Sorge, hier bekommt ihr alle wichtigen Infos, wie die ersten Strecken, auf einen Blick.

Mario Kart 8: Diese Strecken sind im DLC

Die erste Welle des Booster-Streckenpass zu Mario Kart 8 Deluxe steht kurz bevor. Am Freitag, den 18. März sollen die ersten acht Strecken von insgesamt 48 veröffentlicht werden. Es ist vieles vom Mobile-Spiel Mario Kart Tour dabei, aber auch ein paar Klassiker aus Mario Kart 64, den DS-Spielen und weitere haben es in die erste Auswahl an Remake-Strecken geschafft.

Das sind die ersten acht Rennstrecken des DLCs:

Goldener Turbo-Cup

Paris-Parcours (Mario Kart Tour)

Toads Piste (Mario Kart 7)

Schoko-Sumpf (Mario Kart 64)

Kokos-Promenade (Mario Kart Wii)

Glückskatzen-Cup

Tokio-Tempotour (Mario Kart Tour)

Pilz-Pass (Mario Kart DS)

Wolkenpiste (Mario Kart: Super Circuit)

Ninja-Dojo (Mario Kart Tour)

(Quelle: Nintendo)

Laden könnt ihr euch den DLC übrigens schon jetzt, damit ihr pünktlich am Freitag ohne Wartezeit loslegen könnt.

Weitere Infos zum Booster-Streckenpass

Wichtig ist für viele natürlich der Kostenpunkt. Der DLC kostet einzeln 24,99 Euro. Wenn ihr das Erweiterungspaket für eure "Nintendo Switch Online"-Mitgliedschaft dazugebucht habt, könnt ihr die zusätzlichen Strecken kostenlos spielen. Zumindest solange die Erweiterung aktiv ist.

Es gibt aber noch einen anderen Trick, mit dem ihr die neuen Strecken tatsächlich gänzlich kostenlos spielen könnt:

Wenn euch der Multiplayer-Trick jedoch nicht genügt und ihr die neuen Strecken trotzdem spielen wollt, empfehlen wir euch einmalig den Streckenpass zu kaufen:

Mario Kart 8 Deluxe Booster-Streckenpass [Pre-Load] | Nintendo Switch - Download Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.03.2022 19:20 Uhr

Geplant sind, wie erwähnt, 48 neue Strecken für Mario Kart 8 Deluxe, die ursprünglich aus alten Spielen der Reihe stammen. In insgesamt sechs Wellen sollen jeweils acht von ihnen veröffentlicht werden. Der Zeitraum der Releases soll sich bis Ende 2023 erstrecken. Es ist also damit zu rechnen, dass ungefähr alle vier Monate eine neue Welle an Strecken veröffentlicht wird.

Welche Strecken das in Zukunft sein werden, ist noch nicht bekannt. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden aber auch weiterhin eine Menge Strecken aus Mario Kart Tour mit dabei sein.

Einen ersten Blick auf die acht Strecken könnt ihr übrigens im Ankündigungstrailer erhaschen: