Elden Ring: Fan erklärt perfekt, warum Bosse uns zur Weißglut treiben

Die Bosse in Elden Ring treiben viele Spieler zur Verzweiflung. Bildquelle: FromSoftware/ Getty Images/ BrianAJackson

Bei der Vergangenheit des Entwicklers From Software sollte es niemanden überraschen, dass auch Elden Ring wieder ein verdammt hartes Spiel geworden ist. Ein Fan zeigt jetzt aber eindrucksvoll, warum eine spezifische Eigenschaft in den Bosskämpfen besonders frustrierend ist.

Warum sind die Bosskämpfe in Elden Ring so schwierig?

In jedem Spiel des Entwicklers From Software gibt es eine Vielzahl an Bossen, die euch mit Schwertern, Keulen, Zähnen, Klauen und anderen todbringenden Werkzeugen ins virtuelle Grab befördern wollen. Der Reddit-User WeeziMonkey weiß, warum sie in Elden Ring besonders gut darin sind.

Mit einer simplen Zeichnung erklärt er perfekt, wie jeder Bosskampf abläuft. Während ein Boss in einem normalen Spiel den Arm hebt und dann seine Klinge auf den Spieler herabsausen lässt, agieren die Bosse in Elden etwas anders. Sie heben den Arm, warten zwei Sekunden, gehen dann einen Schritt nach vorne, täuschen einen Schlag an, wobei sie eine halbe Sekunde zögern und schlagen erst dann richtig zu.

Bossgegner werden seit Dark Souls immer fieser

Die 50.000 Upvotes des Reddit-Posts beweisen, dass WeeziMonkey mit dieser Einschätzung nicht alleine ist. In den Kommentaren beschreiben die Fans, wie sie an Bossen verzweifelt sind, die ihnen keine Sekunde zum Gegenangriff lassen und sich dann noch aktiv auf den Spieler stürzen, sobald dieser versucht zum Heiltrank zu greifen.

From Software weiß natürlich genau, warum die Bosse diese Verzögerungstaktik anwenden. Sie wollen euch zu einer panischen Ausweichrolle provozieren, nur um euch dann mit voller Wucht zu treffen, sobald ihr wieder auf die Beine kommt. Immerhin wissen die Entwickler, dass unter den "Elden Ring"-Spielern inzwischen zahlreiche Veteranen sind, die auf die Tricks bisheriger Souls-Spiele nicht mehr hereinfallen. Mit jedem neuen Spiel werden darum auch die Bossgegner noch gemeiner.

