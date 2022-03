Square Enix, gib die Live-Service-Spiele auf! Du schadest dir nur selbst

Square Enix kann keine Live-Service-Spiele, aber möchte es sich nicht eingestehen. (Bild: Square Enix / Getty Images - airdone)

Seit mehreren Jahren lechzen AAA-Publisher nach Live-Service-Spielen. Es ist wie mit dem neuesten iPhone: Jeder möchte es haben. Allerdings setzt nicht jeder das Live-Service-Konzept einwandfrei in die Tat um. Vorhang auf für Square Enix! Nach Marvel's Avengers, Babylon's Fall und dem Dreistesten unter ihnen, Chocobo GP, möchte ich dem japanischen Spiele-Unternehmen raten: Gebt die Live-Service-Spiele auf! Ein Kommentar.

Square Enix: Ein Traum wird zum Albtraum

Ein riesiges AAA-Spiel mit allen namhaften Marvel-Helden und hinter dem Projekt ein Entwicklerstudio, welches für die ausgezeichneten Tomb-Raider-Spiele der letzten Jahre verantwortlich ist. Was könnte da schief gehen? Tja, Square Enix kündigt an, man wolle sich mehr auf Live-Service-Spiele fokussieren und das Superhelden-Spiel muss den Kopf hinhalten.

Und obwohl die Story nicht übel ist, schafft es Marvel's Avengers nicht, ein unterhaltsames Spiel zu werden. Die Levels wirken uninspiriert, das Kampfsystem zu monoton und das Endgame bietet öde Quests und Loot, sodass nach wenigen Wochen – oder gar Tagen – die Luft raus ist. Es sind aber vor allem die kosmetischen Mikrotransaktionen und kurzfristig sogar kostenpflichtigen EXP-Booster, die in einem Spiel dieser Preisklasse den Vogel abschießen.

All das führte dazu, dass die Spielerzahlen fielen und Square Enix ein großes Verlustgeschäft machte. Man könnte meinen, das japanische Spiele-Unternehmen hätte aus seinen Fehlern gelernt. Und dann kommt Babylon's Fall ... oder wohl eher Babylon's Fail.

Babylon's Fall | Spektralschwerter & Action - erster Gameplay-Teaser

Die Definition von Wahnsinn

Mit Platinum Games hat man ein Entwicklerteam an das Spiel gesetzt, das für großartige Singleplayer-Games wie Bayonetta und NieR:Automata verantwortlich ist. Zwar können actiongeladenen Kämpfe in Babylon's Fail so etwas wie Spaß aufkommen lassen, doch dieser verabschiedet sich, sobald die Live-Service-Komponente in Erscheinung tritt.

Das Vollpreisspiel drängt euch schlicht dazu, euren Geldbeutel für In-Game-Währung und Battle Passes zu zücken. Eure Antwort darauf ist mehr als deutlich: Mit gerade einmal wenigen Hundert gleichzeitigen Spielern sinkt Babylon's Fail schon nach Release so tief, dass euch Square Enix jetzt sogar um euer Feedback bittet. (Quelle: SteamDB)

Die Definition von Wahnsinn ist, immer und immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten (zumindest einem Zitat von Albert Einstein entsprechend). Auch nach Babylon's Fail sollte nicht Schluss sein. Denn jetzt fährt Square Enix mit dem Fun-Racer Chocobo GP mit Vollgas gegen die Wand. Es handelt sich um ein Switch-Spiel, das sowohl als Fast-Vollpreisspiel als auch in einer kostenlosen Lite-Version verfügbar ist. Wer jedoch den vollen Preis bezahlt, ist dem Free-to-play-Wahnsinn noch lange nicht entkommen.

Ein Bild sagt in der Tat mehr als tausend Worte.

Das eigentliche Problem bist du, Square Enix!

Nach Marvel's Avengers schob Square Enix die Schuld auf das Entwicklerstudio Crystal Dynamics mit der Begründung, es sei zu unerfahren für ein Live-Service-Projekt gewesen. (Quelle: Square Enix) Das mag stimmen, aber warum setzt man hinter das nächste Live-Service-Game, Babylon's Fail, erneut ein Singleplayer-Expertenstudio? Und warum existiert überhaupt eine 50-Euro-Version von Chocobo GP, wenn nicht einzig und allein zur Profitmaximierung?

Eigentlich möchte Square Enix sich nicht eingestehen, dass man selbst die Ursache für das Problem ist. Der Hersteller und Publisher versucht vehement ein erfolgreiches Live-Service-Spiel auf die Beine zu stellen, obwohl seine größten Stärken doch in storybasierten Singleplayer-Spielen liegen. Final Fantasy, Kingdom Hearts, Life is Strange – nur um ein paar aufzuzählen.

Square Enix schadet sich selbst – und seinen Story-Games

Babylon's Fail ist nicht nur einer der größten Flops in Square Enix' Bibliothek, sondern auch im Portfolio des sonst so talentierten Studios Platinum Games. Gleiches gilt für Crystal Dynamics und auch das Studio Eidos Montréal, die bei der Entwicklung ausgeholfen haben: Diese katastrophalen Spiele schaden dem Entwicklerteam und künftigen Spielen. Square Enix haut damit alle in die Pfanne.

Das jüngste Beispiel ist wohl Marvel's Guardians of the Galaxy von Eidos Montréal. Obwohl das Spiel bei Kritikern Bestwertungen erzielen, Preise einheimsen und Freunde von Story-Spielen begeistern konnte, verkaufte es sich nur mittelmäßig – und somit blieb das Game unter den Erwartungen. Ich gehe stark davon aus, dass es am enttäuschenden Marvel's Avengers liegt. Frei nach dem Motto: "Marvel-Helden und Square Enix? Diese Kombination hat schon einmal nicht funktioniert." Zumindest war das der Grund, warum ich erst Monate später im Sale zugegriffen habe.

Und auch bei Forspoken, dem nächsten Blockbuster-Spiel von Square Enix, welches in der Vorschau ziemlich cool aussah, beunruhigt mich die Tatsache, dass Mikrotransaktionen bereits bestätigt wurden. (Quelle: ESRB)

Wenn Square Enix nicht bald diese Live-Service-Offensive auf acta legt, könnten auch Mega-Marken wie Final Fantasy darunter leiden, weil Spieler schlicht das Vertrauen am japanischen Spiele-Unternehmen verlieren. Und eben dieses Vertrauen sollte Square Enix lieber nicht verspielen.