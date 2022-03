Switch-Schnäppchen: Sichert euch das neue Kirby-Spiel schon jetzt 10 Euro günstiger

Kirby erspäht einen guten Deal. (Bildquelle: Nintendo, Getty Images / Andrew_Rybalko)

Ihr habt Lust auf ein neues Abenteuer mit Nintendos pinker Knutschkugel Kirby? Dann habt ihr Glück! Zum einen müsst ihr nämlich nicht mehr lange warten, zum anderen könnt ihr aber auch schon jetzt zehn Euro beim Kauf des Spiels sparen.

Kirby und das vergessene Land: Wo könnt ihr sparen?

Nintendo bietet seine hauseigenen Spiele nicht oft für weniger Geld als den Vollpreis an. So könnt ihr oft warten und warten, ohne dass ein Spiel günstiger wird. Kirby und das vergessene Land hingegen kostet schon jetzt, Tage vor seiner Veröffentlichung am 25. März, zehn Euro weniger.

Ob die Preissenkung permanent ist oder nur vorübergehend bis zum Release anhält, ist unbekannt. Solltet ihr aber sowieso vorhaben, das neue Kirby-Adventure zu spielen, solltet ihr euch das Spiel zum günstigeren Preis vielleicht schon Mal vorbestellen.

Noch unsicher, ob Kirby und das vergessene Land euren Geschmack trifft? Dann schaut mal in diesen knuffigen Trailer hinein:

Kirby und das vergessene Land | Erster Gameplay-Trailer

Kirby könnt ihr schon gratis anspielen

Wenn ihr euch jetzt immer noch nicht sicher seid, könnt ihr auch einfach in die kostenlose Demo-Version hineinschnuppern. Gebt dafür einfach den Titel des Spiels im Nintendo eShop ein und ladet euch die Demo herunter. Darin enthalten sind ein paar Level sowie ein Bosskampf. Das sollte euch ein gutes Gefühl dafür geben, ob euch Kirbys erstes 3D-Adventure gefallen könnte.

Fans der Reihe erwarten zumindest Großes vom neuen Ableger. Neben dem 3D-Aspekt werden von vielen auch die tolle Optik des Spiels sowie die vielen Nebentätigkeiten gelobt. So könnt ihr in eurer Hub-Welt mit Freunden Angeln gehen, Figuren sammeln, Minispiele spielen und der Stadt langsam beim Wachsen zusehen.

Was Kirby und seine Freunde tatsächlich zu bieten haben werden und wie unterhaltsam das Adventure wird, lässt sich aber natürlich erst sagen, wenn das Spiel veröffentlicht ist.