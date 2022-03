Neues Feature für GTA Online: Spieler-Traum könnte in Erfüllung gehen

Bekommt GTA Online vielleicht doch noch Crossplay? (Bild: Rockstar Games / Getty Images – LENblR)

GTA Online hat über viele Jahre hinweg zahlreiche Update erhalten, die das Spiel sowohl inhaltlich erweitern als auch neue Funktionen hinzufügen. Doch ein Fan-Wunsch ist bis heute nicht in Erfüllung gegangen: Crossplay-Unterstützung. Das könnte sich aber vielleicht noch ändern, wie ein neues Dokument von Rockstars Mutterfirma Take-Two nahelegt.

Crossplay in GTA Online: Zynga könnte den Job übernehmen

GTA Online mag inzwischen fast neun Jahre alt sein, trotzdem tummeln sich immer noch Hunderttausende Spieler gleichzeitig auf den PlayStation-, Xbox- und PC-Servern. Obwohl das Spiel ein dermaßen großer Erfolg ist, hat Rockstar es bislang nicht für nötig gehalten, seinem Goldesel Crossplay-Unterstützung zu verpassen.

PC-Spieler können also nicht mit Freunden auf der PlayStation oder Xbox zusammenspielen – und auch die Konsoleros können nur mit Gamern auf ihrer Plattform zusammen Los Santos unsicher machen – und das, obwohl sich viele Spieler schon lange Crossplay wünschen.

Doch das könnte sich unter Umständen bald ändern. In einem neuen Dokument, in dem Zyngas Übernahme durch Take-Two näher beleuchtet wird, findet sich ein Abschnitt, der aufzählt, welchen Nutzen diese Übernahme für das Unternehmen hat. Dort findet sich auch folgender Punkt:

„Die Identifizierung von mindestens 500 Millionen Dollar zusätzlicher jährlicher Nettobuchungsmöglichkeiten, die im Laufe der Zeit erschlossen werden können, zum Teil durch die Entwicklung neuer mobiler Spiele und plattformübergreifender Erlebnisse für viele der ikonischen Franchises im Portfolio des geistigen Eigentums von Take-Two.“ (Quelle: Take-Two Registration Statement)

Vielleicht bietet ja GTA 6 Crossplay direkt zum Start. Was der nächste GTA-Knaller noch auf dem Kasten haben sollte, erfahrt ihr im Video:

GTA VI | Hardcore-Fans sagen, wie das Spiel sein muss

Grand Theft Auto V Premium Edition - [PlayStation 4] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.03.2022 08:31 Uhr

Würde sich Crossplay für Rockstar lohnen?

Aus dem kurzen Textabschnitt geht zwar nicht klar hervor, welche Spiele Take-Two genau damit meint, doch zu den ikonischen Marken des Unternehmens dürfte vor allem GTA zählen. Mit etwas Glück bekommt Zynga also wirklich von Take-Two den Auftrag, Crossplay für GTA Online bereitzustellen. Auch eine Mobile-Version des Open-World-Hits steht noch im Raum. Schließlich hat Zynga in diesem Bereich mit Hits wie FarmVille oder Words with Friends ein gehöriges Maß an Know-How zu bieten.

Neben Crossplay gibt es auch noch 8 weitere Features, die ihr gerne in GTA Online sehen würdet:

Ein offizielles Statement seitens Rockstar oder Take-Two zur Crossplay-Unterstützung von GTA Online gibt es aktuell nicht. Dass sich die Implementierung eines solchen Features für das Unternehmen aber durchaus lohnen würde, steht außer Frage. Schließlich könnten auf diese Weise noch mehr Spieler mit ihren Freunden zusammen spielen, was für ein Wachstum der Spielerschaft und damit auch des Umsatzes sorgen dürfte. Wir halten euch auf dem Laufenden.