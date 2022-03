GTA 5: Wechsel auf PS5 und Xbox Series X kommt mit großem Nachteil

GTA 5 bekommt eine neue Version. Spieler müssen beim Wechsel aber ein Opfer bringen. Bildquelle: Rockstar Games/ Microsoft/ Sony

Nach mehr als 8 Jahren und drei Konsolengenerationen erscheint Grand Theft Auto 5 jetzt auch auf der PS5 und der Xbox Series X/S. Veteranen müssen sich allerdings genau überlegen, ob sie den Wechsel wagen. Der Charakter-Transfer kommt nämlich mit einer Einschränkung.

GTA 5: Spieler müssen sich entscheiden

Mehr als acht Jahre nach dem ursprünglichen Release veröffentlicht der Entwickler Rockstar Games Grand Theft Auto 5 auch für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Wer die Verbesserungen der Next-Gen-Version auch in GTA Online erleben will, muss beim Charakter-Transfer auf die neuen Konsolen allerdings gut aufpassen.

Der GTA-Experte Tez2 schreibt auf Twitter, dass der Transfer auf die PS5 oder Xbox Series X/S automatisch alle Charakter-Daten auf der PS4 und der Xbox One löscht. Der Wechsel auf die neue Konsolengeneration ist also eine Einbahnstraße. Diese Einschränkung kommt bei den Fans überhaupt nicht gut an. In den Kommentaren merken sie an, dass sie sich jetzt entscheiden müssen, ob sie die grafischen Verbesserungen der Next-Gen-Version genießen, oder doch lieber mit ihren Freunden spielen wollen, die noch keine neue Konsole besitzen. Aktuell gibt es nämlich kein Crossplay zwischen den Konsolen-Generationen.

GTA Online: PC-Spieler dürfen gar nicht wechseln

Der Charakter-Transfer für GTA Online kommt allerdings noch mit zusätzlichen Einschränkungen. Kurz nach dem Release der neuen Version meldeten zahlreiche Spieler, dass sie nicht von PS4 oder Xbox One zur PS5 oder Xbox Series X/S wechseln könnten, weil sie ihren Charakter davor bereits auf den PC transferiert hatten.

Auf Twitter schreibt Rockstar Games jetzt, dass dieses Problem behoben worden sei. Der Entwickler stellt jedoch auch klar, dass ein "GTA Online"-Account auf dem PC weiterhin nicht auf die PS5 oder die Xbox Series X/S transferiert werden darf. (Quelle: Rockstar Twitter)