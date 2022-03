PS5-Hoffnung floppt gewaltig: Spieler sollen den Rohrkrepierer jetzt retten

Babylon's Fall: Ist der PS5-Flop noch zu retten? (Bildquelle: Square Enix / Motortion, Getty Images)

Das neueste Live-Service-Spiel von Square Enix hat einen katastrophalen Release hinter sich. Der Publisher versucht jetzt zu retten, was noch zu retten ist und bittet die Community um Hilfe – dabei sind die Gründe fürs Scheitern eigentlich ziemlich eindeutig.

Der Release von Babylon's Fall ist für Square Enix gehörig daneben gegangen. Das Live-Service-Game hat sich auf Metacritic katastrophale Wertungen abgeholt und hat seit dem Release am 3. März 2022 mit akutem Spielermangel zu kämpfen. Der Publisher fragt nun die Community, was an dem Online-Multiplayer-Spiel zu verbessern wäre, doch die Gründe für das Scheitern sind eigentlich klar zu erkennen.

Babylon's Fall: Square Enix bittet um euren Rat

Das Hack-&-Slash-RPG Babylon's Fall wurde von Publisher Square Enix und Entwickler Platinum Games als Live-Service-Game konzipiert und soll dementsprechend mit Updates und neuen Inhalten versorgt werden – doch der desaströse Start lässt nach nicht einmal zwei Wochen existenzielle Zweifel an dem Projekt aufkommen. (Quelle: GIGA)

In den negativen Bewertungen auf Steam und Metacritic werden neben der Grafik auch noch eintöniges Gameplay und vor allem die allgegenwärtigen Mikrotransaktionen kritisiert. (Quelle: Steam / Metacritic)

Um noch zu retten, was zu retten ist, fragt Square Enix jetzt die Community um Rat. Auf der Website könnt ihr noch bis zum 18. März eine Umfrage ausfüllen, in der ihr Feedback hinterlassen könnt, das sich allerdings vor allem auf das visuelle Design des Spiels beziehen sollte. (Quelle: Square Enix)

Einschätzung von Gregor Elsholz

Mit Babylon's Fall wiederholt sich für Square Enix ein allzu bekannter Live-Service-Alptraum: Der desaströse Release des Spiels erinnert an die Bauchlandung von Marvel's Avengers, das nach einem schwachen Start nie vollständig auf die Beine gekommen ist.



Wo die mächtigsten Helden der Welt versagt haben, hat es wenig überraschend auch Babylon's Fall nicht geschafft. Der Grund liegt jedoch nicht an der zugegebenermaßen drögen Grafik, sondern an dem Spiel-Konzept an sich: Live-Service-Games dieser Art priorisieren Mikrotransaktionen vor tatsächlich interessantem Gameplay und spannenden Geschichten – und sind somit für Spieler nur in absoluten Ausnahmesituationen attraktiv.



In Babylon's Fall ist die aggressive Profitoptimierung von Square Enix buchstäblich an allen Ecken und Enden sichtbar. Das Spiel drängt Gamer dazu, Realgeld in Ingame-Währung zu investieren oder in den Battle Pass zu stecken – und das, obwohl das Spiel nicht Free-to-Play ist, sondern zum Vollpreis für PC und Konsolen verkauft wird.



Babylon's Fall ist gescheitert, weil Square Enix ein mittelmäßiges Spiel mit einer dreisten Monetarisierungsmasche kombiniert hat. Wenn sich der Publisher über diese einfach zu erkennende Tatsache nicht von selbst bewusst wird, werden wohl alle Spieler-Umfragen dieser Welt nicht helfen können.

In unserem Video zeigen wir euch die größten Skandale in der Geschichte von Mikrotransaktionen: