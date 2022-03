Elden Ring: Video zeigt, wie FromSoftware neue Spieler austrickst

Elden Ring heißt neue Spieler mit einem gemeinen Trick willkommen. (Bildquelle: FromSoftware/ SIphotography, Getty Images)

Elden Ring lässt neue Spieler ganz genüsslich ins offene Messer laufen. Ein Fan hat diese ganz besondere Erfahrung zu Beginn des Spiels jetzt in einem witzigen Video festgehalten – und spricht vielen anderen Fans damit aus der Seele.

Elden Ring rollt neuen Spielern zu Beginn den roten Teppich aus – nur um ihn dann in typischer FromSoftware-Manier direkt unter ihren Füßen wegzuziehen. Während ihr die Gegner im Tutorial-Anfangsbereich ohne Schwierigkeiten erledigen könnt, findet der erste echte Kampf mit dem Baumwächter (fast) immer ein jähes Ende. Ein witziges Reddit-Video zeigt jetzt ganz genau, wie sich Spieler dabei fühlen müssen.

Elden Ring: Fan-Video zeigt fiesen Trick

Reddit-User 13lackHat hat in einem Video das Gefühl von neuen Elden-Ring-Spielern perfekt zusammengefasst: Während die ersten Gegner kein Problem darstellen und das Selbstbewusstsein zu Beginn mit jedem erfolgreichen Schwertschlag wächst, wird es beim ersten ernstzunehmenden Aufeinandertreffen in der Open World schnell zurechtgestutzt.

FromSoftware hat sich hier eindeutig einen kleinen Spaß mit Neulingen erlaubt: Während sie sich zu Beginn in Sicherheit wiegen und ihre eigenen Fähigkeiten überschätzen, zeigt ihnen das Spiel erst mit einer kleinen Verspätung, was für ein Schwierigkeitsgrad im Zwischenland tatsächlich auf sie wartet. Der reitende Baumwächter zeigt mit nur einem Schlag, dass die Reise keinesfalls ein Zuckerschlecken wird.

Community feiert Video

Bei Elden-Ring-Spielern auf Reddit trifft das Video auf jeden Fall voll in Schwarze: Viele Kommentatoren finden sich in dem niedlich animierten Spieler-Charakter wieder und geben zu, dass sie exakt auf diese Weise ebenso in die Falle der Dark-Souls-Macher getappt seien.

""Ich dachte, das soll schwierig sein? Bin ich so gut???" Oh, wie naiv ich doch war." ( Reddit-User hallludba )

) "Das ist so süß und zeigt genau, wie es sich angefühlt hat, meinem Vater bei diesem Spiel zuzuschauen." ( Reddit-User Snagglepusss )

) "Lmfao, das stimmt zu 100 Prozent. Ich bin voller Selbstbewusstsein zu dem Baumwächter hingerannt. Wurde ziemlich schnell gedemütigt."( Reddit-User bled )

) "Absolut jeder, mit dem ich arbeite, sagt: 'Ich kann diesen Baum-Ritter nicht besiegen' lol." (Reddit-User Davidtalvo)

In unserem Video zeigen wir euch, was Elden Ring so besonders macht: