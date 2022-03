Kirby, Ghostwire: Tokyo und Tiny Tina's Wonderland - Ganz schön abwechslungsreich!

Der März lässt zum Ende hin noch einmal die Muskeln spielen: Gleich drei spannende Spiele erscheinen am selben Tag. Und zwei Geheimtipps mischen auch mit.

The Ascent | 24. März

PS4 / PS5

An Cyberpunk-Spielen hat es in letzter Zeit kaum gemangelt. Nächste Woche dürfen sich dann PlayStation-Besitzer über weiteren Zuwachs freuen: The Ascent erscheint wenige Monate nach dem ersten Release für PC und Xbox. Die Änderungen bei der jetzigen Portierung sind vor allem technischer Natur.

Inhaltlich bleibt sich The Ascent nämlich auch beim Plattformwechsel treu. Ihr erhaltet also eine Mischung aus Twin-Stick-Shooter und Beutejagd nach dem Diablo-Schema in einer dystopischen Spielwelt. Der Megakonzern Ascent Group stellt aus unbekannten Gründen den Betrieb ein und unzählige Arbeiter stehen vor den Trümmern ihres Lebens. Ihr nehmt daraufhin euer Schicksal selbst in die Hand und schießt euch durch zahlreiche Gegnerhorden auf der Suche nach der Wahrheit.

Wer nun Lust auf das Cyberpunk-Adventure bekommen hat, der kann ab dem 24. März The Ascent sowohl auf der PlayStation 4 als auch PlayStation 5 spielen.

Ghostwire: Tokyo | 25. März

PC / PS5

In Ghostwire: Tokyo findet ihr euch dem Namen entsprechend in Japans Hauptstadt wieder - allerdings ist ein Großteil der Bevölkerung verschwunden. Mysteriöse Mächte stecken dahinter und ihr mittendrin, denn ihr verbündet euch mit einem mächtigen Geisterwesen, welches auf Rache sinnt.

Mit neuen, übernatürlichen Fähigkeiten im Gepäck reist ihr nun durch Tokio, um zahllose Feinde zu besiegen und den Unbekannten Urheber zu stellen. Dafür wendet ihr aus der Ego-Perspektive verschiedene Elementarkräfte und Geisterjägerfähigkeiten an und befreit die Bewohner aus ihrer misslichen Lage.

Ghostwire: Tokyo | Gameplay-Trailer zum Spiel von Shinji Mikami

Der Release von Ghostwire: Tokyo findet im März erst einmal nur für den PC und die PlayStation 5 statt, obwohl Publiher Bethesda mittlerweile im Besitz von Microsoft ist. Eine spätere Veröffentlichung für die Xbox-Plattformen ist daher nicht auszuschließen.

Tiny Tina's Wonderlands | 25. März

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / XSX

Schon bei Borderlands 2 ist der DLC Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung ein Fan-Liebling gewesen. Nun haben die Entwickler von Gearbox ein ganz eigenes, großes Spiel daraus gemacht: In Tiny Tina's Wonderlands lädt euch Tina ein weiteres Mal zu einer Pen-and-Paper-Runde der anderen Art ein. Denn während ihr ein chaotisches Tabletop-Universum erkundet, geht es natürlich Borderlands-typisch auch um ganz viel Loot.

Somit schießt ihr euch ein weiteres Mal durch tausende von Gegnern, erlebt den klassischen Borderlands-Humor und trefft auf ein paar bemerkenswerte Nebencharaktere. Neu ist, dass ihr euch dieses Mal euren ganz eigenen Helden erschafft und dank Multiklassensystem auch eure Talentbäume stärker individualisiert.

Bei den Plattformen bleibt Gearbox derweil dem Plan von Borderlands 3 treu: Der Release von Tiny Tina's Wonderlands findet auf dem PC, sowie auf den PlayStation- und Xbox-Konsolen statt. Die Nintendo Switch geht zumindest vorerst leer aus.

Kirby und das vergessene Land | 25. März

Switch

Nintendos rosa Kugelheld Kirby hat es nicht einfach: Auf Planet Pop ist eigentlich alles normal, bis auf einmal ein merkwürdiger Wirbel am Himmel auftaucht und alles in sich aufsaugt. Kurz darauf erwacht Kirby in einer ihm unbekannten, verlassenen Welt, die fast schon postapokalyptisch wirkt. Selbst die Waddle Dees hat es erwischt - sie wurden von einem merkwürdigen Bestienrudel entführt.

Somit liegt es jetzt an euch in Kirby und das vergessene Land die Waddle Dees zu retten und einen Weg nach Hause zu finden. Dafür hüpft und kämpft ihr euch durch eine 3D-Welt, ähnlich wie in Super Mario Odyssey. Zudem verfügt Kirby nun über die Fähigkeit, den sogenannten Vollstopf-Modus auszuführen. Dadurch saugt Kirby selbst riesige Gegenstände wie Autos und Getränkeautomaten ein, um sich deren Fähigkeiten anzueignen.

Kirby und das vergessene Land | Der neue Vollstopf-Modus vorgestellt

Beim Release gibt es wie gehabt keine Überraschung: Kirby und das vergessene Land erscheint exklusiv auf der Nintendo Switch.

Rune Factory 5 | 25. März

Switch

Wer Spiele wie Stardew Valley mag, aber gerne noch etwas mehr Rollenspiel hätte, der sollte einen Blick auf Rune Factory 5 werfen. Das kombiniert nämlich die klassische Bauernhof-Simulation mit einer gehörigen Prise JRPG.

Im fünften Serienteil schlüpft ihr entweder in die Rolle von Alice oder Ares, die als Ranger der SEED-Einheit in das Örtchen Rigbarth bestellt werden. Dort beginnt ihr, euer eigenes Farmland aufzubauen, erkundet Dungeons, besiegt Monster und freundet euch mit den Bewohnern vor Ort an. Eine der größten Neuerungen ist die Möglichkeit, dass ihr nun in Rune Factory 5 auch gleichgeschlechtliche Beziehungen eingehen könnt. Laut Entwickler Marvelous ist dies eines der meistgewünschten Features der Fans gewesen.

Zum Release gibt es Rune Factory 5 erst einmal nur für die Nintendo Switch. Gut möglich ist aber, dass das Spiel in den kommenden Monaten noch für andere Plattformen erscheint. Bislang ist dies aber noch nicht angekündigt.

Die Wonderlands von Borderlands, Kirbys vergessenes Land, ein von Geistern heimgesuchtes Tokio, die dystopische Cyberpunk-Welt von The Ascent oder ein Bauernhof im Fantasy-Reich: Wo ihr in der nächsten Woche euren Spieleabend verbringt, ist ganz euch überlassen. Die Vielfalt ist auf jeden Fall gegeben.