Statt 30 Euro jetzt kostenlos: Epic verschenkt neues Horrorspiel

Epic verschenkt diese Woche das Horrorspiel In Sound Mind. (Bild: Modus Games / Getty Images – SIphotography)

Epic verteilt mal wieder Geschenke. Diese Woche kommen Horrorfans dank In Sound Mind auf ihre Kosten – ein Psycho-Horror-Trip, der ein echter Geheimtipp zu sein scheint.

In Sound Mind: Epic verschenkt digitalen Horror-Trip

Eine neue Woche, ein neues Gratis-Spiel im Epic Games Store. Der Online-Shop verschenkt diese Woche ein Horrorspiel, das erst im Herbst des letzten Jahres erschienen ist: In Sound Mind.

Der Horrortrip nimmt euch mit auf die Reise durch den Verstand eines Psychologen. Dort erlebt ihr in der Ego-Perspektive allerlei gruselige Erinnerungen, die im direkten Zusammenhang mit seinen ehemaligen Patienten stehen. Langsam, aber sicher taucht ihr immer weiter in die Psyche eurer Spielfigur ab und könnt euch auf diese Weise die Geschichte nach und nach erschließen.

In Sound Mind gratis bei Epic Games sichern

Neben diversen Rätselpassagen erwarten euch in In Sound Mind auch einige Abschnitte, in denen ihr euch an Gegnern vorbeischleichen müsst. Manchmal führt nur der Griff zur Waffe zum Erfolg – und sogar der ein oder andere Bosskampf ist Teil des Spiels. Eine durchaus wilde Mischung, die vor allem bei Spielern auf Steam grandios ankommt. Dort geben 95 Prozent eine positive Wertung ab (Quelle: Steam). Bei In Sound Mind scheint es sich um einen echten Geheimtipp zu handeln.

Kostenloser Nachschub für Horrorfans! Ob euch In Sound Mind taugt, findet ihr am besten heraus, wenn ihr einen Blick in den Trailer werft:

In Sound Mind | offizieller Launch-Trailer

Normalerweise kostet das Spiel im Epic Games Store 34,99 Euro (bei Steam sind es 29,99 Euro), bis zum 24. März 2022 um 17:00 Uhr können PC-Spieler In Sound Mind hingegen gratis abstauben.

In Sound Mind gratis bei Epic Games sichern

Das erwartet euch in der nächsten Woche

Ab nächster Woche Donnerstag kommen digitale Flipper-Enthusiasten auf ihre Kosten. Dann verschenkt Epic mit DEMON'S TILT ein interessantes Pinball-Spiel, in dem PC-Spieler, die damals schon auf Windows XP Space Cadet rauf und runter gespielt haben, zeigen können, was sie noch auf dem Kasten haben.

Euer Ziel ist es, die digitale Metallkugel möglichst lange im Spiel zu halten und euren Highscore immer weiter nach oben zu treiben. Laut der Beschreibung lockert DEMON'S TILT das Spiel auch ab und zu mit einigen Shoot-em'-up- und Hack-&-Slash-Einlagen auf.

DEMON'S TILT im Epic Games Store anschauen

Vorsicht, DEMON's TILT ist nichts für Epileptiker! Im schrillen Flipper-Spiel blinkt es überall in allen Farben des Regenbogens. Wem das nichts ausmacht, kann einen Blick in den offiziellen Trailer werfen:

DEMON'S TILT | offizieller Debut-Trailer

Auf Steam kommt das Spiel bei den Genre-Fans fantastisch an. 94 Prozent der Spieler geben eine Empfehlung ab, sodass sich ein Blick auf jeden Fall zu lohnen scheint (Quelle: Steam). Zumal Epic DEMON'S TILT zwischen dem 24. März um 17:00 Uhr und den 31. März um 17:00 Uhr für umme raushaut.