Steam: Star-Wars-Fans ärgern sich über kaputtes Abo-Angebot

Steam: Star-Wars-Fans beschweren sich über DLC-Abo. (Bildquelle: Electronic Arts, Lucasfilm Games / Deagreez, Getty Images)

Auf Steam können Star-Wars-Fans verschiedene Abo-Angebote für das beliebte MMORPG The Old Republic erwerben. Obwohl sich die Abos gut verkauft haben, werden sie nun mit negativen Bewertungen überhäuft – und zwar aus guten Gründen.

Steams Abo-Angebote für Star Wars: The Old Republic durchleben eine turbulente Phase: Während die Abos für das beliebte MMORPG gerade noch ziemlich weit oben in den Steam-Topseller-Charts vertreten waren, werden sie nun mit negativen Bewertungen überhäuft. Die Fans sind sauer – denn die Abos funktionieren für viele Spieler überhaupt nicht.

Steam: Abos für MMORPG sorgen für Shitstorm

Star Wars: The Old Republic ist an und für sich Free-to-Play, doch wer in den Genuss von diversen DLCs kommen oder seinen Charakter bis Level 80 weiterentwickeln möchte, benötigt eines der Abos (erhältlich in 30, 60, 90 und 180 Tagen).

Auf Steam können diese Abos gekauft werden, doch ihre kürzlichen Bewertungen sind desaströs: Der Grund dafür ist, dass Spieler die Abos bestellt und dafür bezahlt haben, diese jedoch anscheinend nicht korrekt mit ihrem Spielerkonto verknüpft werden. Somit bringt der Kauf des Abos auf Steam nicht mehr Spielspaß, sondern sorgt schlicht für Frust und Ärger. (Quelle: Steam)

Star-Wars-Fans bleiben mit leeren Händen zurück

Wegen dieser riesigen Probleme fallen die kürzlich hinterlassenen 132 Steam-Bewertungen für das DLC-Abo zu Star Wars: The Old Republic äußerst negativ aus und ziehen die Gesamtwertung des Angebots auf "größtenteils negativ" runter.

Die Spieler beschweren sich in den Kommentaren, dass sie Geld für Nichts ausgegeben haben, weil das Abo auch nach mehrmaligen Versuchen und Anmeldungen nicht in ihrem Konto angezeigt wird. Auch Abwarten und das Kontaktieren vom Kundenservice hilft laut den Kommentaren nicht weiter. Star-Wars-Fans sollten somit zumindest aktuell einen Bogen um das Abo bei Steam machen. Stattdessen könnt ihr euch in der Zwischenzeit das Abo übrigens auch direkt auf der Website von Star Wars: The Old Republic kaufen. (Quelle: Star Wars The Old Republic)

In unserem Video zeigen wir euch die Spiele-Highlights im März: