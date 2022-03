Elden Ring: Spieler lässt Bosse kämpfen – Fans feiern legendäres Duell

Das Duell aus dem Elden-Ring-Trailer hat dank einem Fan jetzt einen Sieger. Bildquelle: FromSoftware/ Getty Images/ Ardani Saputro

In einem der ersten Story-Trailer für Elden Ring konnten Fans das spektakuläre Duell zwischen dem riesigen Radahn und der schnellen Malenia bestaunen. Ein Modder sorgt jetzt dafür, dass ihr das legendäre Duell auch im Spiel selbst sehen könnt. Achtung: Dieser Beitrag enthält Spoiler für Bosse im Spiel!

Elden Ring: Fan lässt Bosse aufeinander losgehen

Die actiongeladenen Bosskämpfe sind die absoluten Highlights der FromSoftware-Spiele. Elden Ring ist da nicht anders und legt in einigen Fällen sogar noch eine Schippe drauf. Viele Fans fragen sich darum, wer in einem Duell zwischen diesen Giganten triumphieren würde.

Der Story-Trailer für Elden Ring gibt den Fans bereits einen Ausblick auf einen Kampf zwischen General Radahn und Malenia, der Klinge von Miquella. Der YouTuber Garden of Eyes bringt das Duell jetzt ins Spiel. Mithilfe einer Mod stehen sich die beiden Kämpfer in drei Runden gegenüber. Es kann nur einen Sieger geben!

Großes Boss-Duell: Wer hat die Nase vorne?

Es ist faszinierend dabei zuzusehen, wie die Bosse mit einer Vielzahl an Attacken aufeinander einschlagen. Gerade Radahn ist so riesig, dass es gar nicht so einfach ist, seine Angriffe im regulären Bosskampf zu betrachten. Radahn und Malenia sind darüber hinaus die perfekten Gegner. Radahn ist langsam, kann dafür aber hart austeilen und hat viele Lebenspunkte. Malenia ist schnell, kann besser ausweichen und erhält mit jedem Treffer sogar wieder einen Teil ihrer Lebensenergie zurück. Natürlich werden beide Bosse von einer KI gesteuert, weswegen sie nicht besonders talentiert darin sind, den tödlichen AOE-Attacken des jeweils anderes auszuweichen.

Garden of Eyes hat bereits Erfahrung mit Boss-Duellen. Auf seinem Kanal lassen sich zahlreiche Duelle zwischen Bloodborne- und Dark-Douls-Bossen finden. Teilweise verlassen sie sogar ihre Heimat, um gegen die Bosse anderer Spiele anzutreten. (Quelle: Lady Maria VS Pontiff Sulyvahn)