Neues PlayStation-Spiel erreicht peinlichen Negativ-Rekord für Sony

Ein neues Spiel für die PlayStation 4 und PlayStation 5 zieht die Wut der Fans auf sich. Durch einen kontroversen Patch landet das Spiel bei einer Metacritic-Bewertung von 2,0. Kein Spiel von Sony schneidet schlechter ab.

Eigentlich hatte Gran Turismo 7 für die PlayStation 4 und PlayStation 5 einen guten Start hingelegt. Die neue Rennsimulation erhielt gute Bewertungen der Presse und auch die Spieler fanden Lob für die beeindruckende Grafik und das realistische Fahrgefühl. Mit einem kontroversen Patch am 17. März hat der Entwickler Polyphony Digital den guten Willen der Fans jetzt aber gegen die Wand gefahren.

Der Patch reduziert die Gewinne, die Spieler durch Rennen gewinnen können. In der Folge wird es deutlich schwieriger, neue Autos freizuschalten, ohne dabei auf Mikrotransaktionen zurückgreifen zu müssen. Dazu kommt noch der Online-Zwang, durch den zahlreiche Spieler fast überhaupt nicht zocken konnten, während das Spiel kurz nach dem Patch für mehr als 24 Stunden lang offline war. Die Wut der Fans spiegelt sich in der Bewertung auf Metacritic nieder. Die Nutzer geben der PS5-Version des Spiels aktuell die katastrophale Bewertung von 2,0. Laut der Seite VGC wird kein Spiel von Sony auf der Seite schlechter bewertet. (Quelle: VGC/ Metacritic)

Auch prominente Community-Mitglieder sprechen sich gegen die ungewollten Veränderungen aus. Steve Alvarez Brown schreibt beispielsweise auf Twitter, dass Gran Turismo 7 an einem Punkt sei, an dem es für einen normalen Spieler "unzumutbar lange dauern würde, um Credits zu erhalten". (Quelle: Twitter)

Inzwischen hat auch Kazunori Yamauchi, der CEO von Polyphony Digital, auf die Kontroverse reagiert:

"Ich will, dass die Spieler in GT7 viele Autos und Rennen haben können, auch ohne Mikrotransaktionen. Gleichzeitig ist der Preis der Autos ein wichtiges Element, das ihren Wert und ihre Seltenheit widerspiegelt, weswegen es wichtig ist, sie mit den Preisen in der echten Welt zu verbinden."