Mario Kart 8: Fans kritisieren Grafik von neuem DLC

Mario Kart 8: Fans sind enttäuscht über die DLC-Grafik. (Bildquelle: Nintendo / Inside Creative House, Getty Images)

Nintendo hat dem Racing-Klassiker Mario Kart 8 einen neuen DLC spendiert – Fans können sich über acht neue Strecken beziehungsweise zwei neue Cups freuen. Die Reaktionen sind allerdings nicht ausschließlich positiv, denn einige Gamer haben sich grafisch etwas Besseres erhofft.

Mario Kart 8 hat den ersten von sechs DLCs erhalten. Mit dem Goldenen-Turbo- und dem Glückskatzen-Cup hat Nintendo acht klassische Strecken aus früheren Spielen in den Kart-Hit für die Switch integriert. Manche Fans zeigen sich von dem DLC jetzt jedoch enttäuscht – denn grafisch hat sich Nintendo dabei nicht gerade mit Ruhm bekleckert.

Mario Kart 8: Gras-Texturen sorgen für Kritik

Mit dem neuen DLC für Mario Kart 8 bringt Nintendo eine Best-Of-Sammlung an populären Strecken aus vergangenen Spielen neu heraus. Auf Twitter wurde nun allerdings Kritik daran laut, denn die Grafik für den Switch-DLC lässt manche Fans unzufrieden zurück.

In einem Post beschwert sich Twitter-User Kremling Kampaigner, dass die Gras-Texturen in der aktuellen Mario-Kart-8-Version selbst gegenüber der Mario-Kart-Version von 2014 lebloser und unrealistischer aussehen würden. Auch einige Kommentatoren in dem Thread geben ihm recht.

"Sieht aus wie Plastik." ( Twitter-User Baboonery )

) "Warum ist das Gras absolut eintönig? Also ich mag eigentlich den Stil der neuen Strecken, obwohl sie nicht so gut zu den Basis-Strecken passen, aber warum ist das Gras einfach nur grüne Farbe?" ( Twitter-User eSBe )

) "Ich habe schon Roblox-Spiele gesehen, die eine höhere Grafik-Qualität hatten als der Mario-Kart-DLC." (Twitter-User dawn, lord of garbage)

Nintendo Switch: Neuer DLC spaltet die Community

Der DLC für Mario Kart 8 ist somit in der Community weiterhin umstritten. Bereits nach der Ankündigung des DLCs gab es Kritik von mehreren Seiten für Nintendos Entscheidung, alte Strecken zu recyclen anstatt ein neues Mario-Kart-Spiel zu veröffentlichen.

Nach dem Release der ersten acht Strecken kritisieren nun also einige Fans die grafische Umsetzung. Allerdings finden sich auf Twitter ebenfalls viele Gamer, die die Gras-Texturen in ihrer Bewertung eher vernachlässigen würden. Insgesamt scheint das erste DLC-Paket zwar visuell ein paar Schwächen zu haben, aber langjährige Fans der Kart-Reihe nehmen die neuen alten Strecken dennoch gerne für eine Spritztour wahr. (Quelle: GIGA)

