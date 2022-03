Macht bei unserem Gewinnspiel mit und holt euch Triangle Strategy und eine Nintendo Switch Lite. (Bildquelle: Nintendo)

Bereits Anfang März ist eine Strategie-Perle für die Nintendo Switch erschienen, die nicht nur durch ausgefeilte und komplexe Spielmechaniken glänzt, sondern mit ihrem besonderen Grafikstil sowohl die Herzen von Retro-Fans, als auch Freunde stilsicherer Präsentation für sich gewinnt. Apropos gewinnen: Das könnt ihr hier auch!

Charmant inszenierte Fantasy-Strategie

Die Rede ist von Triangle Strategy. Eine liebevoll inszenierte Hommage an die großen japanischen Fantasy-Abenteuer der Super-Nintendo-Ära. Auf den ersten Blick fallen die klassichen JRPG-Wurzeln des Spiels auf, erst dann zeigt sich, dass die charmante Pixel-Grafik auch Gebrauch von moderner 3D-Technik macht. So entsteht ein gleichzeitig nostalgischer und moderner Look, den schon Fans von Octopath Traveller zu schätzen wussten.

Triangle Strategy besticht durch einen ganz besonderen Grafikstil. (Bildquelle: Nintendo)

Triangle Strategy hat aber mehr unter der Haube als bloß einen hübschen Grafikstil. Im Spiel entscheidet ihr das Schicksal dreier Königreiche. In der Rolle des Serenoa Wolffort bestreitet ihr strategische Fantasy-Schlachten, in denen unter anderem auch Magie eine wichtige Rolle spielt. Abseits der Kämpfe trefft ihr moralische Entscheidungen, die sich direkt auf die Gesinnung der Spielfiguren auswirken und so die spannende Geschichte maßgeblich beeinflussen.

Ihr solltet unbedingt einen Blick in die Prolog-Demo werfen, in der ihr die ersten drei Kapitel von Triangle Strategy selbst ausprobieren dürft. Solltet ihr euch dann für den Kauf der Vollversion entscheiden, dürft ihr den Fortschritt aus der Demo direkt ins Spiel übertragen.

Die Demo findet ihr im Nintendo eShop auf eurer Switch oder auf Nintendos Spieleseite zu Triangle Strategie. Wenn ihr der Demo einen Besuch abstattet, seid ihr auch bestens für unser Gewinnspiel vorbereitet. Denn Nintendo spendiert einem Gewinner folgende Preise:

1 x Limited Edition von Triangle Strategy

1 x Nintendo Switch Lite in grau

Also, nicht lange warten, Demo ausprobieren und dann schnell wieder hierher kommen! Denn nach der Demo kennt ihr sicher die richtige Antwort auf unsere Gewinnspielfrage.

Ich will gewinnen! Was muss ich tun?

Eine nagelneue Konsole und eine Limited Edition? Wollt ihr die haben? Aber hallo! In diesem Fall verändern wir mal die sonst bekannten Spielregeln ein wenig. Anstelle einer Frage und mehreren Antwortmöglichkeiten gibt es diesmal hier nur eine Frage. Diese lautet:

Was ist Fredericas Andenken an ihre Mutter?

Wenn ihr die oben erwähnte Demo spielt, sollte diese Frage leicht zu beantworten sein! Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "TRIANGLE".

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben! Ihr könnt ohne Antwort nicht teilnehmen.

Gebt bitte eure Postadresse an, sonst können wir euch die Preise nicht zustellen.

Eure Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht. Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Antwort. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 3. April 2022 um 23:59 Uhr.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Triangle Strategy: Final Trailer

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden - wie oben erwähnt - ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet. Wir freuen uns auf eure Antworten und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!