Elden Ring: Spieler macht kurzen Prozess mit verhasstem NPC – Fans sind begeistert

Elden Ring: Spieler knackt schwierigen Gegner in Sekunden. (Bildquelle: FromSoftware / master1305, Getty Images)

Elden Ring bietet euch zahlreiche Gegner, die euch das Leben zur Hölle machen können. Umso größer fällt deswegen die Schadenfreude aus, wenn ein richtig nerviger NPC in wenigen Sekunden abserviert wird – wie ein skurriler Reddit-Post nun eindrucksvoll beweist.

Die Elden-Ring-Community auf Reddit feiert einen Post, in dem ein Spieler seinen Kampf mit der Präzeptorin Miriam zeigt. Während viele Spieler wegen der hohen Schwierigkeit schlechte Erinnerungen an diese Begegnung haben dürften, beweist das Video, dass es manchmal selbst in einem FromSoftware-Spiel ganz einfach geht.

Elden Ring: Spieler bezwingt Präzeptorin Miriam in Rekordzeit

Präzeptorin Miriam lauert euch in Elden Ring im Carianischen Lehrsaal im Westen von Liurnia auf. Mit Miriam ist überhaupt nicht gut Kirschen essen, ihre Bogenattacken können euch ordentlich wehtun, sie kann sich teleportieren, mit einem beachtlichen Schwert umgehen und ist auch noch ziemlich hart im Nehmen. Falls sie euch mit diesen Eigenschaften wie viele Spieler andere auch zum Verzweifeln gebracht hat, muntert euch vielleicht der Post von Reddit-User DnZ618 etwas auf.

In dem kurzen Video zeigt der Nutzer, wie er mit Miriam fertiggeworden ist. Anstatt sich auf ein langes Gefecht mit ihr einzulassen, empfängt er sie direkt an einer Treppe, nutzt sein Schild für die Schadensbegrenzung und befördert die Präzeptorin dann mit einem humorlosen Schwertschlag kurzerhand über das Geländer hinweg ins Nichts.

ELDEN RING (Launch Edition) - [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.03.2022 11:10 Uhr

FromSoftware: Community feiert Reddit-Video

Die Community auf Reddit reagiert begeistert auf das Video – denn viele Spieler mussten schon unter Miriams tückischen Attacken leiden. Das Video hat bereits über 24.000 Upvotes erhalten und die Kommentatoren darunter teilen sowohl ihr Leid als auch ihre Bewunderung für den Clip.

"Hat mich öfter gekillt als Margit." ( Reddit-User Ok-Sky9108 )

) "Wo warst du letzte Woche, als ich 2 Stunden mit diesem B... verbracht habe? Im New Game+ wird Miriam fertiggemacht, soviel ist mal klar." ( Reddit-User LC_reddit )

) "Hat mich sogar öfter als Malenia getötet... nicht sicher, ob ich stolz oder traurig darüber sein sollte." ( Reddit-User Sir_Rethor )

) "So befriedigend zu sehen... Sie hat mir so viel Ärger gemacht!" (Reddit-User greciangoddess)

In unserem Video zeigen wir euch alle wichtigen Infos zum FromSoftware-Hit Elden Ring: