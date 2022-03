GTA-Spieler wird von Rockstar auf einsame Insel verbannt

Manchmal scheint das Spawnsystem von GTA Online etwas durchzudrehen. (Bild: Rockstar Games / Getty Images – Robert Pavsic)

Normalerweise sorgt das Spawnsystem von GTA Online dafür, dass Spieler nach ihrem Ableben zackig wieder ins Spiel einsteigen können. Manchmal scheint der Algorithmus aber Schluckauf zu haben, wie der Reddit-Post eines GTA-Spielers zeigt.

GTA-Spieler wird in den Zwangsurlaub geschickt

Wer in GTA Online stirbt, will meist schnell wieder zurück ins Spiel und rein in die Action. In aller Regel sorgt das Spawnsystem auch dafür, dass dieser Wunsch erfüllt wird. Oftmals kann man wenige Hundert Meter entfernt wieder ins Spiel einsteigen und genau da weitermachen, wo man aufgehört hat.

Das ist jedoch nicht immer der Fall, wie ein Reddit-Post von Slight_Vehicle7996 beweist. Statt auf dem Festland nahe seines Autos zu spawnen, hat sich das Spiel dazu entschieden, ihn auf eine einsame Insel vor der Küste von Los Santos zu verbannen:

Der Spieler ist von seinem Wiedereinstiegspunkt alles andere als begeistert, wie ein Blick auf den Titel des Reddit-Posts offenbart. Dieser hat mittlerweile mehr als 11.500 Upvotes eingesackt und fast 400 Reddit-Nutzer zum Kommentieren gebracht.

Die meisten davon geben dem Spieler Ratschläge, wie er so ein Fiasko verhindern kann – indem er etwa einen fixen Spawnpunkt im Schnellmenü definiert. Andere hingegen sagen, dass er diese Bestrafung durch Rockstar aufgrund seines Outfits (lila Alien) verdient hätte. Ein paar GTA-Veteranen hingegen merken an, dass Slight_Vehicle7996 noch gut davongekommen ist. Er hätte auch auf dem Hang des Mount Chiliads spawnen können – weitab von jedweder Zivilisation oder einer Straße, die das Herbeirufen eines Autos ermöglicht.

GTA 6 lässt noch auf sich warten

Obwohl sich immer noch zu jeder Tageszeit Hunderttausende Spieler auf den Servern von GTA Online austoben, merkt man, dass viele Spieler langsam genug haben. Sie warten schon seit einer gefühlten Ewigkeit auf den offiziellen Nachfolger, der sich laut offizieller Aussage von Rockstar in Entwicklung befindet.

Bis GTA 6 erscheint, dürften jedoch noch einige Jahre vergehen. Immerhin haben die Entwickler vor Kurzem eine Next-Gen-Version von GTA 5 für die PS5 und Xbox Series X|S herausgebracht, die wir uns bereits anschauen konnten.