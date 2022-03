The Last of Us trifft Minecraft-Koop: Wir zeigen euch ein PS5-Juwel

"Lauf! Aber zerschlag vorher die Heizung, wir brauchen die Teile!" ist ein Satz, der sehr häufig in diesem PS5-Koop-Spiel fällt.

"Ich will harte Postapokalypse, aber auch mit meinem Kumpel gemütlich looten!" Das gibt's nicht als Spiel, oder? Oh doch! Wir haben kürzlich ein spannendes Spiel auf der PS5 gefunden, das The Last of Us mit Minecraft-Koop verbindet. Aber wenn die Absprache nicht klappt, landet ihr schnell in Zombiemägen.

Zombies killen, alles ist zerstörbar und Angeln – PS5-Spiel lässt keine Wünsche offen

Während der Online-Multiplayer-Markt mittlerweile eigentlich jedes Bedürfnis deckt – Kochen, vor Serienmördern davonlaufen, gemeinsam neue Planeten erkunden – schaut dagegen der gemütliche Couch-Koop etwas in die Röhre. Wirklich gute Spiele lassen sich an einer Hand abzählen. Aber es gibt auch Lichtblicke, wie wir letztens im PlayStation Store der PS5 feststellen durften. Dysmantle ist eine Mischung aus "The Last of Us"-Postapokalypse und Minecraft-Koop.

In der Welt von Entwickler 10tons Ltd. hat euer Charakter die alles verschlingende Zombie-Apokalypse im Bunker ausgesessen, bis ihm die Vorräte ausgegangen sind. Nun heißt es, raus in die Welt, überleben und entkommen! Aber ihr müsst das Abenteuer nicht alleine bestreiten, da der Held auf Knopfdruck einen Zwillingsbruder bekommen kann. Das daraus entstehende Koop-Gameplay liefert ein buntes Buffet an Erfahrungen: Von schwitzigen Kämpfen zu gemütlichen Pfadfinderausflügen.

Im Gameplay-Trailer könnt ihr euch selbst einen Eindruck von der PS5-Perle Dysmantle verschaffen:

Als die Sonne untergeht, entdecken die beiden Überlebenden einen Lagerfeuerplatz neben einem Basketballfeld und lassen sich dort nieder. Die Vorräte werden aufgefüllt, die Wunden verarztet und dann geht's ans Eingemachte: Was haben sie an Loot mitgebracht, was lässt sich daraus bauen? Einen Kompass, eine Machete, eine Winterjacke. Mit Blick auf die Karte planen sie die nächste Plünderung. Irgendwo im Norden gibt es eine Militärbasis. Ja, aber dem Dorf davor sollte man auch einen Besuch abstatten. Aber was ist mit dem Tor, das sie gestern entdeckt haben und das unbedingt repariert werden sollte? Was dabei aber auf keinen Fall vergessen werden darf: Der Mega-Zombie in der Schlucht.

Dysmantle lässt sich mit der vorfreudigen Planung eines Urlaubstages vergleichen, nur dass dieser in der Postapokalypse stattfindet. Immer mit dabei, die Brechstange, mit der ihr viele Objekte zerschlagen und anschließend deren Einzelteile mitnehmen könnt. Während schon das bloße Zerstören sehr befriedigend ausfällt, lockt euch der Traum, irgendwann mit der ultimativen Aufrüstung ALLES zerschlagen zu können. Nichtsdestotrotz seid ihr in diesem Loot-Himmel nicht allein: Überall treiben Zombies und schlimmere Mutationen ihr Unwesen, die immer wieder die Idylle zerreißen und euch schnell einkesseln können. Selbst wenn kein Tod endgültig ist, möchte trotzdem niemand seinen wertvollen Loot an diese verflixten Untoten verlieren. Aber so oder so, Dysmantle bleibt trotz der bedrückenden Endzeit-Stimmung immer entspannend.

Das Schöne am PS5-Koop-Spiel ist, dass es euch permanent neue Projekte und Koop-Erlebnisse liefert. Die Befürchtung, dass das Abbauen der Ressourcen auf lange Sicht langweilig werden könnte, löst sich schnell auf, sobald nach ein paar Stunden plötzlich neue Klimazonen, neue Nebenquests, neue Gegner, neue Objekte und sogar übernatürliche Orte auftauchen. Dysmantle gehört in diese berüchtigte Kategorie von Paartherapie-Spielen, die euch abwechselnd streiten und wieder zusammenkommen lassen. In der Open World unterwegs sein, Zombies eins auf die Rübe hauen und dabei immer wieder neue Crafting-Möglichkeiten entdecken: Falls ihr nach einem guten PS5-Koop-Spiel gesucht habt, wisst ihr ja jetzt Bescheid.

Dysmantle ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC und Nintendo Switch erhältlich. Das Koop-Feature bildet das große Higlight der Fusion aus The Last of Us und Minecraft, das euch am Fließband schwitzige Zombie-Kämpfe und gemütliche Pfadfinderausflüge liefert.