Nach Shitstorm: „Gran Turismo 7“-Spieler grindet, ohne das Spiel zu spielen

Spieler werden kreativ, wenn sie sauer sind. (Bild: Sony Interactive Entertainment / Getty Images - Khosrork)

Seit Patch 1.07 erhalten GT7-Spieler weniger Credits fürs Rennenfahren, was das Freischalten von neuen Autos zu einem mühseligen Grind werden lässt. Ein cleverer Gamer hat deshalb ein Programm geschrieben, mit dem das Spiel von allein Credits farmt – und wohl 15 Millionen Credits am Tag kassiert.

Spieler zahlt es Sony heim: Grindet in GT7, ohne es zu spielen

Seit der Veröffentlichung von Gran Turismo 7 häufen sich die Negativschlagzeilen. Nicht nur verlangt die Rennsimulation für fast alle Einzelspieler-Modi eine Online-Verbindung, der Entwickler Polyphony Digital und Publisher Sony haben nach Release Mikrotransaktionen hinzugefügt – die zum Zeitpunkt sämtlicher erschienener Tests fehlten. Seit Patch 1.07 erhaltet ihr zudem weniger Belohnungen nach Rennabschluss, wodurch ihr zwangsläufig zu den – Achtung: eigentlich ein Widerspruch – kostspieligen Mikrotransaktionen gedrängt werdet.

Ein GT7-Spieler hat deshalb diverse Skripte geschrieben, mit denen er künftig keinen Finger mehr krümmen muss – denn das Spiel grindet die Credits von ganz allein. Im Forum von PSNProfiles erklärt User Septomor Schritt für Schritt, wie ihr seine Skripte herunterladen und verwenden könnt. (Quelle: PSNProfiles) Ihr müsst lediglich PlayStations Remote-Play-Funktion und ein Windows-Betriebssystem nutzen, denn mit anderen sind Septomors Skripte nicht kompatibel.

Greift zu, solange diese AFK-Methode möglich ist:

15 Millionen Credits pro Tag, aber ist das fair?

Mit dieser AFK-Methode verspricht Septomor 625.000 Credits pro Stunde, was hochgerechnet 15 Millionen jeden Tag sind. Damit könnt ihr euch in kürzester Zeit selbst die teuersten Autos kaufen und braucht weder Grinden noch zu Mikrotransaktionen greifen.

Polyphony Digital und Sony haben sich zu den Skripten von Septomor noch nicht geäußert. Zuvor schrieb aber der Entwickler zum Thema Grind und Mikrotransaktionen Folgendes:

„Es ist mein Wunsch, dass die Benutzer in GT7 auch ohne Mikrotransaktionen viele Autos und Rennen genießen können. Gleichzeitig sind die Preise für Autos ein relevantes Element, das ihren Wert und ihre Seltenheit widerspiegelt, daher halte ich es für wichtig, dass diese in Verbindung mit den Preisen in der echten Welt stehen.“ (Quelle: Gran Turismo)

Ob das die unverschämt hohen Kosten rechtfertigt? Die Credits-Ausschüttung nach den Rennen ist in Gran Turismo 7 seit Patch 1.07 eine der niedrigsten verglichen mit älteren Spielen der Serie. (Quelle: GTPlanet) Darüber hinaus kosten Autos aus GT Sport in Gran Turismo 7 das Achtfache, wenn man die Preise in Echtgeld-Währung umrechnet. (Quelle: VGC)

Gran Turismo 7 legte mit überwiegend positiven Bewertungen eigentlich einen guten Start hin. Mittlerweile ist das PlayStation-Spiel auf Metacritic weit abgerutscht – sogar weiter als der Problem-Shooter Battlefield 2042.