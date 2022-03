Gratis-Aktion: Spielt Far Cry 6 für 97 Stunden kostenlos

Far Cry 6 kann übers Wochenende kostenlos gespielt werden. (Bild: Ubisoft)

PlayStation-, Xbox- und PC-Spieler aufgepasst! Ubisoft startet eine neue Gratis-Aktion, die es euch erlaubt, Far Cry 6 in den kommenden Tagen kostenlos zu zocken. Zudem ist das Spiel auch noch auf zwei Plattformen stark reduziert. Wer nach dem Ablauf der kostenlosen Testphase weiterspielen will, kann also gerade ein Schnäppchen machen.

Gratis-Wochenende: Ubisoft lässt euch Far Cry 6 kostenlos spielen

Ubisoft scheint gerade eine Gratis-Aktion nach der anderen rauszuhauen. Erst vor Kurzem durften Spieler ein paar Tage lang kostenlos in die Welt von Assassn's Creed Valhalla abtauchen, nun ist Far Cry 6 an der Reihe.

Zwischen dem 24. März um 19:00 Uhr und dem 28. März um 20:00 Uhr können alle interessierten Spieler den Shooter-Hit aus dem Hause Ubisoft komplett kostenlos spielen. Die Aktion ist auf dem PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und via Google Stadia verfügbar. Wer den kompletten Gratis-Zeitraum optimal nutzen will, kann sich das Spiel schon jetzt vorab herunterladen.

Wie spielt sich Far Cry 6? Der Gameplay-Trailer zeigt es euch:

Shooter-Hit aktuell auf PC und PlayStation stark reduziert

Wer nach dem Ende der Gratis-Aktion feststellt, dass Far Cry 6 genau das richtige Spiel ist, kann sich den Shooter im Anschluss kaufen und direkt weiterspielen. Für PC- und PlayStation-Spieler schafft Ubisoft aktuell einen besonderen Anreiz, denn auf den beiden Plattformen ist der Shooter gerade um 50 Prozent reduziert:

Wer das Spiel hingegen anschließend auf der Xbox spielen will, muss im Microsoft-Store im Moment den vollen Preis von 69,99 Euro berappen (im Microsoft-Store anschauen). Ähnlich sieht es für PC-Spieler aus, die sich den Shooter lieber über den Epic Games Store kaufen wollen. Hier werden momentan noch 59,99 Euro fällig (im Epic Games Store anschauen).

Wer sich jedoch genug Zeit übers Wochenende freischaufelt, kommt vielleicht gar nicht erst in die Verlegenheit, Far Cry 6 im Anschluss noch kaufen zu müssen. Je nach Spielstil, Skill und ausgewähltem Schwierigkeitsgrad liegt die Spielzeit bei 15 bis 25 Stunden, wenn ihr euch hauptsächlich um die Story kümmert.

Wer mit Ubisofts Open-World-Formel schon in der Vergangenheit viel Spaß hatte, wird auch Far Cry 6 etwas abgewinnen können. Wer hingegen weiterhin unentschlossen ist, kann das Wochenende perfekt nutzen, um seine Zweifel entweder zu beseitigen oder das Spiel ein für alle Mal ad acta zu legen.