Dark Souls, Pokémon & Co: 13 Boss-Kämpfe, die euch alles abverlangt haben

Harte Boss-Fights in Pokémon? Nicht jeder nervenaufreibende Kampf muss in FromSoftware-Spielen stattfinden. Bildquelle: The Pokémon Company.

Schwierigkeit in Videospielen ist eine individuelle Sache: Während einige die höchste Herausforderung in Spielen wie Elden Ring und Co. suchen, kommen andere schon bei Boss-Kämpfen in Pokémon ins Schwitzen. Wir haben euch nach euren unvergesslichsten und nervenaufreibendsten Boss-Herausforderungen gefragt und das sind eure Antworten!

Alles gegeben: Nach diesen Bosskämpfen seid ihr erschöpft umgefallen

Bosskämpfe haben einen besonderen Stellenwert in Videospielen: Je härter der Kampf ausfällt, desto schöner ist der Sieg. Aber welche Bosse haben wirklich einen bleibenden Eindruck bei euch hinterlassen?

Das haben wir unsere Leser auf Facebook gefragt und anschließend Erzählungen zu 13 knüppelharten Kämpfen erhalten, die wir für euch in der unteren Bilderstrecke zusammengefasst haben. Es ist schön und tut gleichzeitig weh, davon zu lesen.

Von Isshin aus Sekiro: Shadows Die Twice bis zur Walkürenkönigin aus God of War - ihr habt uns von 13 beeindruckenden Bosskämpfen erzählt, die euch alles abverlangt haben. Wir sagen "Glückwunsch und gute Nacht!"