Neues Kingdom Hearts naht: So könnte die Reise weitergehen

Zum 20. Jubiläum gibt es viel zu spekulieren. (Bild: Square Enix / Disney / Getty Images - Khosrork)

Kingdom Hearts feiert am 28. März seinen 20. Geburtstag. Mit dem JRPG schuf Square Enix 2002 einen bunten Mix aus Disney, Final Fantasy und jeder Menge Kitsch – und konnte damit Spieler-Herzen auf der ganzen Welt im Sturm erobern. Die Spielereihe hat schon über zehn Spiele auf dem Buckel und ein Ende ist noch weit entfernt. Was erwartet euch also im nächsten Spiel? Wird es Kingdom Hearts 4? Wird es ein Zwischenteil? Das sind die Gedanken eines bescheidenen Kingdom-Hearts-Fans.

Für alle KH-Laien: Ja, es lohnt sich, jetzt einzusteigen!

Kingdom Hearts ist eine Spieleserie, die als eine märchenhafte Geschichte über Freundschaft startete, aber nach und nach in ein wirres Durcheinander mutierte, bestehend aus Zeitreisen, Replikas und konfusen Namen. Mit jedem neuen Spiel wurde eine Frage beantwortet und sieben neue Fragen aufgeworfen. Dass zudem die etlichen Spin-off-Games für die Hauptstory unerlässlich sind, aber gleichzeitig auf unterschiedlichen Handheld-Konsolen erschienen, sorgte für ein fieses Chaos. Ein Chaos, das mit mehreren HD-Kollektionen mit unnötig verwirrenden Titeln auf PC und Konsolen beseitigt werden musste.

Und auch wenn der erste Absatz abschreckend klingen mag, kann ich jedem KH-Novizen sagen: Jetzt ist der beste Zeitpunkt, die Reihe mitzuverfolgen! Denn Square Enix hat bereits die zweite Phase von Kingdom Hearts angekündigt – das MCU (Marvel Cinematic Universe) lässt grüßen.

Kingdom Hearts | 2020 Trailer - Phase 2

Mit dem DLC ReMind für Kingdom Hearts 3, den beiden Mobile-Spielen Kingdom Hearts Union X[Cross] und Dark Road sowie dem Rhythmusspiel Kingdom Hearts: Melody of Memory hat man die nächste große Saga eingeläutet. Bisher kann man aber zusammenfassend sagen: Alle suchen nach einem Weg, Sora zu retten. Der Protagonist der Hauptteile ist nämlich in einer neuartigen Welt namens Quadratum gefangen. Kingdom Hearts eben.

Mit dem nächsten Spiel kommt die neue Hauptstory sicher richtig in Gang. Aber was erwartet euch? Ich denke, vor Kingdom Hearts 4 passiert noch etwas ganz anderes.

Vor Kingdom Hearts 4: So viele Möglichkeiten

Die Grafik aus dem „Kingdom Hearts 2020”-Trailer zeigt neben drei aufgezählten KH-Games noch zwei leere Felder, die wohl auf zwei weitere Spiele hindeuten. Darüber hinaus seht ihr auf dem Bild fünf kleine Boxen, die ebenfalls noch leerstehen und womöglich Platzhalter für weniger relevante KH-Projekte sind.

Bild: Square Enix / Disney

Meine Theorie: Kingdom Hearts 4 beendet Phase 2, was bedeutet, dass noch ein wichtiges Spiel in der Mache ist. Doch worum wird es darin gehen?

Um darauf eine Antwort geben zu können, gilt es zunächst eine andere Frage zu beantworten: Wovon wird Kingdom Hearts 4 handeln? Das wird gleich alles einen Sinn ergeben, ehrlich!

Während Kingdom Hearts 3 und die meisten Spiele davor mit der geheimen Botschaft „Reconnect. Kingdom Hearts” enden, taucht in den KH-Spielen der zweiten Phase die Nachricht „An Oath to Return” am Ende auf. Die alte Botschaft zielt darauf ab, dass die diversen Figuren aus allen Spin-off-Teilen im großen Finale zusammenfinden und an Soras Seite kämpfen.

Die neue spielt vermutlich auf das Versprechen an, das Sora seiner Freundin Kairi im ersten Kingdom Hearts gibt, und zwar ihren Glücksbringer zurückzubringen. Das daraus entstehende Schlüsselschwert heißt im Englischen auch Oathkeeper. Kingdom Hearts 4 wird demnach von Soras Rückkehr handeln. Wahrscheinlich wird ihm sein Freund Riku helfen müssen, der am Ende von Melody of Memory einen Weg in diese andere Welt findet.

Kingdom Hearts 3 | Die Erweiterung Remind stößt ein neues Kapitel auf

Das andere Kingdom-Hearts-Spiel könnte sich hingegen einem der anderen Schlüsselschwertträger widmen. Mögliche Handlungen wären:

Micky Maus sucht nach Informationen über Quadratum in der Himmelsstadt Scala Ad Caelum.

Das Trio aus Birth By Sleep sucht im Reich der Dunkelheit nach einem Weg, Sora zu retten.

Kairi setzt ihr Training fort und wird von Aqua ausgebildet.

Yozora sucht nach Hinweisen über eine verschollene Freundin in Quadratum.

Es gibt also noch einige lose Enden, die ein Zwischenteil aufgreifen könnte, bevor dann in nicht allzu ferner Zukunft Kingdom Hearts 4 erscheint. Persönlich würde ich mir wünschen, mehr von Scala Ad Caelum zu sehen oder Yozora auf einer Mission durch Quadratum zu folgen. Es wäre nicht überraschend, wenn Square Enix das Konzept von Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance aufgreift und euch verschiedene Figuren abwechselnd spielen lässt.

Neues Kingdom Hearts: Wann wissen wir mehr?

Zwar feiert Kingdom Hearts am 28. März seinen 20. Geburtstag, die Jubiläumsfeier findet in Form eines Events mit einem Konzert, einer Q&A-Runde und vielem mehr am 10. April statt – also 13 Tage später. KH-Fans wissen, welche enorme Bedeutung diese Zahl hat und dass nichts, rein gar nichts, aus Zufall geschieht. Darüber hinaus basiert Quadratum auf Shibuya, Tokio – allerdings bildet das bekannte Einkaufszentrum Shibuya 109 im KH-Universum die Zahl 104 ab ... Moment mal! 10.4., also 10. April?

Derzeit arbeiten mehrere Teams bei Square Enix an unterschiedlichen KH-Spielen. Zum einen bekommt das Mobile-Game Dark Road bald sein finales Update; zum anderen sind die Arbeiten an einem Kingdom Hearts 4 voll im Gange. (Quelle: Square Enix - Tetsuya Nomura)

2019 bestätigte Tetsuya Nomura, der Kopf hinter der JRPG-Reihe, im Ultimania-Buch zu Kingdom Hearts zudem, dass man an mindestens einem weiteren Spiel vor Kingdom Hearts 4 arbeite.

Mittlerweile ist klar, dass Melody of Memory damit gemeint war. Aber: Weitere Spiele schloss Nomura nicht aus. Wie war das noch mal? Bei Kingdom Hearts geschieht nichts, rein gar nichts, aus Zufall. Es könnte also tatsächlich noch ein Zwischenteil in Arbeit sein, so wie ich vermute. Auf dem Jubiläumsevent erfahrt ihr womöglich Konkretes.