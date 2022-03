GTA Online: Fan stuft alle Spieler in 18 Klassen ein

GTA Online: Fan teilt Community in 18 verschiedene Spielertypen ein. (Bildquelle: Rockstar)

In GTA Online könnt ihr euch so verhalten und (daneben)benehmen, wie ihr gerade lustig seid. Trotz der großen Freiheit hat ein Fan auf Reddit jetzt alle GTA-Spieler in genau 18 verschiedene Typen unterteilt. Findet ihr euch in seiner Auflistung zwischen Chiller, Outfitter und Scramjetter wieder?

Auch wenn die Spieler-Community von GTA Online bunt, vielfältig und vor allen Dingen riesig ist, hat ein Gamer sie auf Reddit in insgesamt 18 Typen unterteilt – mit einem guten Sinn für Details und Humor. Der Post hat in der Community schon für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt und nebenbei über 7000 Upvotes kassiert. Aber zu welcher der Gruppen gehört ihr?

GTA Online: Erkennt ihr diese 18 Spieler-Klassen?

Ganz gleich ob totale Anfänger oder pensionierte Profis, fiese Griefer oder freundliche Helfer: In diesen 18 Spielerkategorien von Reddit-User Therealmicahbell findet ihr (so ziemlich) alle GTA Online Gamer wieder:

In seinem Post hat Therealmicahbell alle "GTA Online"-Gamer in Katgeorien eingeordnet und jeweils mit ihren typischen Eigenschaften versehen – von den verhassten Griefern bis hin zu den (möglicherweise) gottgleichen Scramjettern. Zu seinen Kategorien zählen unter anderem:

Der Sechsjährige: Fragt jede weibliche Figur, ob sie seine Freundin sein möchte. Versucht euch zu töten und versagt dabei. Hat bereits 17 Megalodon-Karten gekauft und das ganze Geld für Autos verprasst.

Der Chiller: Schaut Fernsehen, wenn er nicht sein Auto durch die Gegend fährt. Hört Radio, wenn er im Auto sitzt und lässt andere Spieler mitfahren. Befindet sich 90 Prozent der Zeit im Passiv-Modus.

Der Superreiche: Hat viel zu viel Geld. Besitzt alle Autos. Hört nicht auf zu grinden.

Der Outfitter: Hat 17,6 Millionen in seinen Style investiert. Verbringt deswegen 50 Prozent seiner Zeit in seiner Garderobe. Spielt weibliche Charaktere, weil es für sie mehr Style-Optionen gibt.

Der Hilfreiche: Hilft Anfängern. Gibt ihnen 80 Prozent der Beute. Versucht Griefer zu töten.

