Elden Ring: Viele Gegner schummeln – aber ihr könnt schlauer sein

Habt ihr euch auch schon einmal gefragt, warum die Gegner in Elden Ring scheinbar eure Gedanken lesen können? Das liegt daran, dass sie genau das wirklich tun. Ein Fan zeigt jetzt, wie die KI schummelt, um euch immer wieder eins auswischen zu können.

Elden Ring: Die Gegner spielen nicht fair

Wenn ihr euch auch gerade durch Elden Ring kämpft, wird es euch schon mehr als einmal passiert sein, dass ein Gegner scheinbar unmenschlich schnell auf eure Aktionen reagiert. Das sollte erstmal nicht allzu überraschend sein. Immerhin werden die Feinde von einer KI gesteuert. Der Reddit-Nutzer PointmanW zeigt jetzt aber, dass FromSoftware hier sehr unfair spielt.

Mit einem Video macht er deutlich, dass die Gegner überhaupt nicht wirklich auf eure Angriffe reagieren, sondern stattdessen auf die Eingaben, die ihr am Controller oder an Maus und Tastatur tätigt. Wenn er also einen Zauber in eine Wand schießt, rollen alle Gegner plötzlich zur Seite, obwohl sie niemals in Gefahr gewesen wären.

Ihr könnt die Elden-Ring-Gegner austricksen

Wirklich fair ist das nicht. Gegner können eure Aktionen dadurch nämlich extrem schnell kontern. Spieler in den Kommentaren erinnern sich beispielsweise mit Schrecken an die Schmelztiegelritter, die sofort auf euch zugesprintet kommen, sobald ihr eure Heilflasche auch nur in die Hand nehmt. Vor allem für Magier werden viele Gegner in Elden Ring durch diese Mechanik zur Qual.

Jetzt wo ihr die unfairen Tricks der Gegner kennt, könnt ihr sie allerdings auch gegen sie verwenden. PointmanW zeigt beispielsweise, dass Gegner direkt in abgeschossene Pfeile hineinspringen, solange ihr neben sie und nicht direkt auf sie zielt. Auch Zauber wie Großschwerphalanx und Steinschleuder sind dadurch unglaublich mächtig. Die Gegner weichen einmal aus, sobald ihr sie aktiviert, aber wenn die Schwerter oder Steine dann auf sie zufliegen, reagieren sie nicht erneut.