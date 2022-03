The Legend of Zelda: Fans bringen N64-Klassiker auf den PC

Zelda-Fans können einen N64-Klassiker jetzt auf dem PC spielen. Es gibt aber eine Einschränkung. Bildquelle: Nintendo/ Getty Images/ Helen Datsko/ Deagreez

Eines der absoluten Highlights für das Nintendo 64 gibt es dank den Fans jetzt auch auf modernen PCs. Diese neue Version von The Legend of Zelda: Ocarina of Time sieht schöner aus und bringt einige hilfreiche Features. Wie bei jedem Fan-Projekt ist die größte Gefahr allerdings Nintendo selbst.

Fan ermöglichen Zelda-Spiel einen PC-Release

Wenn es um die Frage des besten Zelda-Spiels geht, steht The Legend of Zelda: Ocarina of Time für gewöhnlich ganz weit oben auf der Liste. Eine Gruppe Fans hat jetzt dafür gesorgt, dass ihr den Klassiker für das Nintendo 64 jetzt auch auf dem PC zocken könnt. Der Port enthält HD-Grafiken, Unterstützung für Ultrawide Monitore, Unterstützung für Maus/ Tastatur sowie Controller, Mod-Support, Force Feedback und Gyro-Aiming.

Die PC-Version für Zelda: Ocarina of Time funktioniert mithilfe der Software "Ship of Harkinian". Spieler müssen ihre eigene N64-Rom des Spiels in die Software eingeben und können dann auf dem PC zocken. Wie die Seite VGC berichtet, wollen sich die Fans mit dieser Maßnahme vor Nintendos Rechtsanwälten schützen. Zusätzlich dazu bitten sie jeden Spieler, die offizielle Version von Zelda: Ocarina of Time über Nintendo Switch Online zu erwerben. (Quelle: VGC)

Hier könnt ihr euch den etwas skurrilen Ankündigungstrailer für die PC-Version ansehen:

Zelda: Ocarina of Time – PC-Version soll umfangreicher werden

Der PC-Version von Zelda: Ocarina of Time geht ein zweijähriges Fan-Projekt voraus, mit dessen Hilfe brauchbarer Code für den PC aus der originalen N64-Version extrahiert wurde. In Zukunft soll das Projekt sogar noch erweitert werden. So würden die Entwickler unter anderem an 60 FPS, HD-Modellen und Audio, eigenen Texture Packs sowie Linux- und Max-Support arbeiten.

Für mehr Informationen zu dem Projekt könnt ihr gerne den Discord-Server von "Ship of Harkinian" besuchen. Falls ihr nachweist, dass ihr Zelda: Ocarina of Time bereits über Nintendo Switch Online besitzt, erhaltet ihr dort sogar eine besondere Rolle. (Quelle: "Ship of Harkinian"-Discord)