Xbox-Geschenk: Microsoft verteilt Rollenspiel-Klassiker kostenlos

Microsoft verschenkt Sacred 2. (Bild: THQ Nordic / Getty Images – photosynthesis

Für Xbox-Spieler lohnt sich gerade ein Blick in den Microsoft-Store. In den Untiefen des Online-Shops verschenkt der Konzern gerade Sacred 2 Fallen Angel – einen echten Rollenspiel-Klassiker für Xbox 360, Xbox One und Xbox Series X|S. Wie lang die Aktion noch läuft, weiß keiner – also schlagt lieber schnell zu.

Microsoft verschenkt Sacred 2 für die Xbox

Noch auf der Suche nach einem passenden Wochenend-Zock? Dieses Mal kommt wahrscheinlich jeder auf seine Kosten. Denn nicht nur Ubisoft hat eine Gratis-Aktion für Far Cry 6 am Laufen, auch Microsoft hat gerade die Spendierhosen an.

Im Microsoft Store können sich alle Besitzer einer Xbox 360, Xbox One oder Xbox Series X|S aktuell das Rollenspiel Sacred 2 Fallen Angel für lau sichern. Nicht einmal eine Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft oder Ähnliches ist für den Download des inzwischen 13 Jahre alten Rollenspiel nötig.

Sacred 2 Fallen Angel kostenlos im Microsoft Store sichern

Wer sich das Rollenspiel während der Gratis-Aktion sichert, kann es danach jederzeit herunterladen und spielen. Wie lange Microsoft Sacred 2 noch kostenlos anbietet, ist aktuell nicht bekannt. Die Aktion könnte jederzeit beendet werden. Beeilt euch also lieber, wenn ihr euch das Spiel noch nicht gesichert habt.

Im Trailer gibt es neben einigen Renderszenen und etwas Gameplay zu sehen:

Sacred 2 - Fallen Angel: Trailer

Für wen lohnt sich Sacred 2?

Sacred 2 sorgte seinerzeit für gemische Wertungen. Der Metascore liegt bei 71 Punkten, der User-Score immerhin bei 7,4 von 10 möglichen Zählern (Quelle: Metacritic). Einen spektakulären Rollenspiel-Hit wie Skyrim oder The Witcher 3 sollten Xbox-Spieler nicht erwarten.

Wer jedoch mit Action-Rollenspielen wie Diablo etwas anfangen kann, wird mitunter auch mit Sacred 2 seinen Spaß haben. Looten und leveln lautet die Devise! Schnetzelt zahlreiche Gegnerhorden nieder, verbessert eure Fähigkeiten und Skills und haltet stets nach neuer Ausrüstung Ausschau, die euch noch mächtiger macht und zu eurem Spielstil passt.

Sacred 2 Fallen Angel kostenlos im Microsoft Store sichern

Wer bislang um solche Hack-&-Slash-RPGs einen weiten Bogen gemacht hat, muss aber auch Sacred 2 keine Chance geben. Für Xbox-Spieler lohnt es sich dennoch kurz im Store vorbeizuschauen und das Gratis-Spiel einzustreichen. Vielleicht verändert sich euer Spielgeschmack im Laufe der Zeit ja nochmal.