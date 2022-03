Elden Ring: Entwickler vergleicht das Spiel mit Call of Duty und das Internet tobt

CliffyB vergleicht Elden Ring mit CoD und löst damit einen heftigen Shitstorm aus. (Bild: Activision & FromSoftware)

Der Entwickler von Gears of War und Unreal Tournament vergleicht das erfolgreiche Hardcore-Rollenspiel Elden Ring in einem Meme mit der "Call of Duty"-Reihe. Das Internet findet diesen Vergleich allerdings gar nicht so lustig.

Ein Meme verägert die "Elden Ring"-Fans

Der US-amerikanische Videospielentwickler Cliff Bleszinski, seines Zeichens einer der geistigen Väter der populären "Gears of War"-Spiele und der "Unreal Tournament"-Reihe, hat auf Twitter ein Meme gepostet, dass vor allem Fans von Elden Ring sauer aufstößt:

Das Meme veralbert den Umstand und die vermeintliche Doppelmoral, dass die "Call of Duty"-Spiele regelmäßig dafür kritisiert werden, immer auf dieselbe Formel zu setzen und dementsprechend alle Teile gleich wären, während Elden Ring frenetisch gefeiert wird, obwohl es doch nur ein weiteres Dark Souls sei.

Der angriffslustige Tweet ging mit fast 4.700 Retweets ordentlich viral und mehr als 1.000 User streiten sich zum Zeitpunkt dieses Artikels in der dazu passenden Kommentar-Sektion über den Wahrheitsgehalt dieser Aussage.

CliffyB reagiert auf eigenen Shitstorm

Das sein Tweet dermaßen heftige Reaktionen in der Community generieren würde, überraschte Bleszinski offenbar selbst. So äußerte sich der Videospielentwickler mehrfach zu seinem eigenen Tweet und hielt verärgert fest, dass er das Meme lediglich auf Reddit gefunde hätte und die meisten User den Kern des Memes missverstehen würden. Zitat:

"Ihr alle versteht nicht, worum es geht. Wenn die Formel funktioniert und rentabel ist ... dann bleibt dabei. Es ist nicht so kompliziert."

Gleichzeitig goß Bleszinski aber noch mehr Öl ins Feuer, da er die wütenden Gamer im Anschluss als "Motherf*" bezeichnete, die keinen Spaß verstehen würden.