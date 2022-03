Okkultismus im Wilden Westen gefällig? Auch das gibt's in der kommenden Woche.

Der dritte Monat des Jahres geht zu Ende. Die ganz großen Release-Highlights halten sich in dieser Woche zurück, dafür aber geht es demnächst strategisch auf Konsolen und generell sehr abwechslungsreich zu.

Crusader Kings 3 | 29. März

PS5 / Xbox Series X

Auf dem PC tobt die globale Strategie von Crusader Kings 3 schon seit September 2020, während Konsolenspieler lange warten mussten. Die Wartezeit ist nun vorbei, denn der Release der Portierung steht kurz bevor. Die Warterei soll sich aber durchaus gelohnt haben, denn die Entwickler haben die Zeit genutzt, um das Spiel vor allem in Sachen Steuerung an die Konsolen anzupassen.

Neben den technischen Aspekten und der Überarbeitung der Benutzeroberfläche gibt es aber inhaltlich keine Änderungen im Vergleich zur PC-Version. Euch erwartet auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S ein komplexes Strategiespiel, bei dem ihr euch nicht nur um euer zunehmend größer werdendes Reich, sondern auch um eure Blutlinie Gedanken machen müsst.

Eine Besonderheit gibt es dann doch noch beim Release der Konsolenversion: Für Abonnenten des Xbox Game Pass wird Crusader Kings 3 direkt am Erscheinungstag im Service enthalten sein.

Death Stranding: Director's Cut | 30. März

PC

Bei Crusader Kings 3 geht es vom PC auf die Konsole, beim Death Stranding: Director's Cut ist es der umgekehrte Weg. Für die PlayStation 5 liegt der Release schon einige Monate in der Vergangenheit, jetzt dürfen sich auch PC-Spieler auf die erweiterte Version des Kojima-Spiels freuen.

Im Vergleich zum Grundspiel gibt es im Director's Cut neben verbesserten Grafikdetails auch ein paar spielerische Neuerungen. Diese umfassen neue Storymissionen, neue Gegner, einen Schießstand und sogar Rennstrecken, auf denen ihr euer Fahrgeschick unter Beweis stellen dürft.

Änderungen bei der Portierung von der PlayStation 5 auf den PC gibt es kaum. Immerhin: Wer Death Stranding bereits in der Standardversion gekauft hat, kann den Director's Cut zu einem günstigeren Preis erwerben.

Moss: Book 2 | 31. März

PS4

Vor vier Jahren hat die Reise des kleinen Mäusehelden Quill auf der PlayStation VR begonnen. Jetzt legen die Entwickler mit Moss: Book 2 nach und setzen die Geschichte des detailverliebten Action-Adventures fort. Im Mittelpunkt steht dabei erneut Protagonist Quill, der unbedingt die Herrschaft des Arkanen beenden muss.

Ihr habt noch kein VR-Set für die PlayStation? Hier werdet ihr fündig:

Damit das klappt, trifft Quill im Laufe der Handlung nicht nur auf alte Bekannte und neue Verbündete, sondern beherrscht zudem noch den einen oder anderen neuen Trick. So könnt ihr nun zum Beispiel Rankenbrücken wachsen lassen, damit ihr an zuvor nicht erreichbare Orte gelangt.

Wie schon beim ersten Teil findet auch der Release von Moss: Book 2 zu Beginn nur für die PlayStation VR statt. Eine spätere Umsetzung für den PC gilt aber als wahrscheinlich.

Weird West | 31. März

PC / PS4 / Xbox One

Weird West sieht von der Perspektive aus wie ein Diablo im Wilden Westen, ist aber in Wahrheit ein Spiel der Marke System Shock. Das überrascht nicht, denn hinter dem Entwicklerteam stecken einige ehemalige Arkane-Angestellte, die unter anderem an Prey und Dishonored mitgewirkt haben.

Somit ist auch Weird West ein Spiel voller Möglichkeiten. Ihr könnt euch intensiv mit der Umgebung auseinandersetzen und diese zu eurem Vorteil in den Kämpfen, beim Schleichen oder auch in Dialogen nutzen. Dabei trefft ihr mitunter auch direkt oder indirekt Entscheidungen, die die fortlaufende Handlung beeinflussen. Und woher das Weird im Titel kommt? Nun, so viel sei gesagt: Es sind nicht nur Menschen in diesem Wilden Westen unterwegs.

Beim Release von Weird West werden PC, PlayStation 4 und Xbox One bedient. Abonnenten des Xbox und PC Game Pass können das Action-Adventure zudem direkt ab dem Erscheinungstag ohne Zusatzkosten herunterladen.

Ein Strategie-Schwergewicht auf den Konsolen, ein mausstarkes Abenteuer in VR, ein abgedrehter Western voller Möglichkeiten oder als Paketträger in den USA der Zukunft: Die kommende Woche bietet hinsichtlich der Releases jede Menge Abwechslung.