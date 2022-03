GTA Online: Spieler holt Griefer mit genialem Trick vom Himmel

GTA Online: Spieler lässt Griefer mit coolem Abwehrmanöver keine Chance. (Bildquelle: Rockstar / master1305, Getty Images)

Eine wilde Verfolgungsjagd endet in GTA Online mit einer explosiven Überraschung: Ein Spieler schaltet einen Griefer auf filmreife Art und Weise aus, dabei hatte ihn dieser mit einem Kampf-Jet verfolgt. Die Community feiert das spektakuläre Video.

Ein Reddit-User zeigt eine Verfolgungsjagd, auf die er zurecht stolz sein kann. Er wird in GTA Online von einem Griefer in einem Kampfjet bedrängt, doch er findet eine geniale Lösung, um sich den lästigen Gegner vom Hals zu schaffen.

GTA Online: Griefer legt Bruchlandung hin

Reddit-Nutzer HiddenAmongTheCrowd zeigt in seinem Video, wie das richtige Fahrzeug und eine gute Idee zusammen in GTA Online eine ziemlich schlagkräftige Kombination sein können.

Schaut euch hier das verrückte GTA-Online-Video:

In dem Video ist HiddenAmongTheCrowd bei einer Mission in einem Ramp Buggy auf der Autobahn zu sehen. Währenddessen wird er von einem Griefer mit einem Kampfjet ins Visier genommen. Doch der Spieler setzt der Attacke überraschenderweise ein Ende, indem er kurzerhand die anderen Autos auf dem Highway in Luftabwehrgeschosse umfunktioniert. Er rammt sie absichtlich, sodass sie über ihn hinweg nach hinten in die Luft schießen und das Flugzeug vom Himmel holen.

Wie in The Fast & the Furious: Community feiert Video

Kommentatoren zollen dem spektakulären Video auf Reddit größten Respekt und zeigen sich von der kreativen Griefer-Lösung beeindruckt. Für viele hätte das Manöver sogar perfekt als Stunt in die populäre Action-Reihe The Fast and the Furious gepasst.

"Hoffentlich war der Typ mehr beeindruckt als verärgert." (Reddit-User Padeeno)

"Das Coolste, was du je gemacht hast? Alter, das war das Coolste, was ich je gesehen habe." (Reddit-User BronyNoScopez)

"Verkauf deine Kreation/Idee an Hollywood für den nächsten Fast-and-the-Furious-Film und du bist versorgt, Bruder, denn die brauchen es, weil ihnen die Ideen ausgehen." (Reddit-User Current_Cucumber_290)

"Lol, geschieht ihm recht. Gut gemacht!" (Reddit-User SilentStorm2020)

