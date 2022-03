11 wunderschöne Minecraft-Werke, die dem Spiel den Pixel-Look austreiben

Diese Minecraft-Bauwerke bringen selbst Kritiker zum Staunen. Bildquellen: Reddit/McMeddon, Getty Images/AaronAmat.

Minecraft haftet oft der Ruf an, besonders hässlich zu sein. Das Survival-Game ist sicherlich kein Grafikwunder und wird Spiele wie The Last of Us auch nie in den Schatten stellen. Doch die wunderbare Sandbox inspiriert kreative und talentierte Spieler immer wieder, das Beste aus dem Pixel-Game herauszukitzeln. In folgender Bilderstrecke seht ihr elf Bauwerke, die dem Spiel eine gute Portion Realismus verpassen.

Ist das ein Foto oder Minecraft?

Um Minecraft so richtig realistisch und grafisch bombastisch darzustellen sind einige Tricks und vor allen Dingen Hilfsmittel, wie Shader oder Texturenpakete, nötig. Damit haucht man dem Pixel-Game schon eine ganze Schippe Atmosphäre und Realismus ein.

Zwar hat Entwickler Mojang von Haus aus mit Raytracing und weiteren technischen Finessen nachgeholfen, um dem Survival-Game einen wunderschönen Anblick zu verpassen, doch am Ende ist es die Kreativität einiger besonderer Minecraft-Spieler, die mit ihren Bauwerken echte Wow-Momente erschaffen. In dieser Bilderstrecke stellen wir euch elf solcher Kreationen vor: