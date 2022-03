„The Last of Us“-Alternative? Spieler feiern neues Survival-Game auf Steam

Besonders die Optik des Steam-Games hat es den Spielern angetan. Bildquelle: Headlight Studio.

Mit The Last of Us hat Sony einen echten Kracher gelandet. PC-Spieler spähen oft neidisch auf dieses Meisterwerk der PlayStation-Konsolen. Doch jetzt taucht mit Rooted ein kommendes Survival-Game auf Steam auf, das dem Sony-Hit ähnelt und besonders mit seiner Optik punkten kann.

"The Last of Us"-Alternative für den PC?

Da Sony sich bisher weigert, die beliebten "The Last of Us"-Teile auf den PC zu verfrachten, halten die Spieler auf Steam immer wieder nach guten Alternativen Ausschau.

Das in der Entwicklung befindliche Survival-Game Rooted lässt PC-Spieler gerade große Augen machen. Das kommende Spiel basiert auf der Unreal Engine 5 und begeistert in ersten Teasern mit einer Top-Grafik. Besonders die postapokalyptische Umgebung dürfte für "The Last of Us"-Vergleiche sorgen.

Schaut euch zum Beispiel diese beeindruckenden Jahreszeiten-Wechsel an, die die Entwickler von Headlight Studio auf Twitter präsentieren:

Dort finden sich auch noch weitere kurze Clips, doch wir empfehlen euch für die beste Qualität das vollständige Video auf der Steam-Shopseite von Rooted.

Spieler feiern das Survival-Game

Auf Twitter zeigen sich viele Spieler beeindruckt, die den Release von Rooted kaum noch erwarten können. Leider müsst ihr euch dafür noch eine ganze Weile gedulden. Die Entwickler offenbaren, dass sich das Spiel noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet.

Doch einiges ist schon über den Inhalt von Rooted zu finden. Sowohl auf Steam, als auch auf Twitter beantworten die Macher schon einige Fragen. Folgende Details sind schon bekannt:

Open World in der Postapokalypse

Plattformen: Nur PC, Konsolen könnten später hinzukommen

Singleplayer und Online-Multiplayer

typische Survival-Funktionen wie Crafting und Camping sowie neue eigene Mechaniken, wie zum Beispiel Parkour-Elemente

Tag-Nacht-Wechsel mit Echtzeit-Rendering

Tiere als Begleiter oder Reittiere

Besondere Individualisierungsmöglichkeiten, zum Beispiel das Anbringen von Gegenständen am Rucksack

Falls ihr über die gesamte Entwicklung von Rooted informiert bleiben wollt, könnt ihr das Survival-Game schon jetzt auf eure Steam-Wunschliste setzen.

