Sony sagt Microsoft den Kampf an: Neuer Abo-Service soll angekündigt werden. (Bildquelle: Sony)

Der Konkurrenzkampf zwischen Sony und Microsoft geht in die nächste Runde. Bereits nächste Woche will das japanische Unternehmen einen Abo-Service für die PlayStation einführen, der dem beliebten Xbox Game Pass die Stirn bieten soll.

Sony setzt auf einen neuen Abo-Dienst

Seit einiger Zeit soll der kommende Service bereits unter dem Projektnamen Spartacus in Entwicklung sein. In den kommenden Tagen soll Sonys Antwort auf die erfolgreiche Microsoft-Variante offiziell vorgestellt werden. Das berichten die Journalisten Jason Schreier und Takashi Mochizuki für die US-Seite Bloomberg.

Dabei soll das erfolgreiche Konzept von Microsoft, aber auch wie beispielsweise der Service von Streaming-Anbieter Netflix für Spiele auf Sony-Konsolen angewendet werden. Das wollen die Journalisten von Personen erfahren haben, die vermutlich aufgrund des Bruches von Geheimhaltungsklauseln anonym bleiben wollen. (Quelle: Bloomberg)

Sonys Plan umfasst angeblich die Kombination zweier bereits bestehender Abo-Dienste, nämlich PlayStation Now und PlayStation Plus. Die Abos sollen gestaffelt sein. So könnten Spieler beispielsweise aus einem Katalog moderner Spiele oder wahlweise aus Klassikern älterer PlayStation-Äras wählen können. Das Hauptelement, das von PlayStation Now übernommen wird, wäre demnach die Möglichkeit, Spiele auch zu streamen.

Außerdem soll noch der Zugriff auf umfangreiche Demos ermöglicht werden. All dies ist allerdings in keiner Weise von Sony bestätigt worden. Eine entsprechende Nachfrage beim Konzern durch Schreier und Mochizuki blieb bislang unbeantwortet. Was genau mit dem neuen Dienst auf euch zukommt, erfahrt ihr hoffentlich im Zuge der angekündigten Präsentation.