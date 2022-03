Minecraft: Warum ihr euch nicht mit dem neuen Horror-Monster anlegen wollt

Neben dem mächtigen Wärter sieht selbst der Eisengolem aus Minecraft klein aus. Bildquelle: Mojang.

Minecrafts Welt mutiert mit dem neuen Wärter zu einem wahren Survival-Horror. In einem Video trifft ein Spieler auf den kommenden Mob und demonstriert eindrücklich, warum die Kämpfe mit dem Ungeheuer zukünftig kein Zuckerschlecken werden.

Was hält der Minecraft-Warden aus?

Das kommende Horror-Monster, den alle schon unter dem Namen "Wärter" (auf Englisch: Warden) fürchten, wird mit dem neuen Deep-Dark-Biom für mehr Schrecken in den Survival-Weiten von Minecraft sorgen. In Beta-Versionen ist es jetzt schon möglich, dem Ungeheuer über den Weg zu laufen. Viele Spielende haben den Warden also noch nicht wirklich in Aktion erlebt.

Falls ihr euch für euren Überlebenstrip wappnen wollt, fragt ihr euch vielleicht: Was hält das Monster aus? Wie stark ist es wirklich?

Zu der ersten Frage liefert ein Spieler auf Reddit nun die Antwort. Dieser hat eine ideale Situation geschaffen, um dem Monster in einem Kampf gegenüberzutreten. Ausgestattet mit einer Menge Feuerwerksraketen, demonstriert er, wie ihr das Ungetüm relativ einfach ausschalten könnt. Schaut euch das Spektakel selber an:

Reddit spekuliert über die beste Taktik

Die bevorstehende Begegnung mit dem Wärter scheint viele Minecraft-Spielende stark zu beschäftigen. Immerhin zieht mit dem Monster nach Jahren mal wieder ein starker – und auch gruseliger – Widersacher in das Game ein.

Im Thread zu dem Video merken viele an, dass diese ideale Situation, die der Ersteller herbeigeführt hat, im späteren Survival-Modus schlecht repliziert werden kann. Denn wenn der Warden spawnt, tut er dies plötzlich, ohne große Vorbereitung.

Zusätzlich schreiben einige, dass sie eineinhalb Stapel Feuerwerkskörper (was hier übrigens über 100 Raketen waren) nicht gerade als eine simple Lösung für ein einziges Monster im Survival-Mode empfinden.

Worin sich Beitragsersteller und die Nutzer von Reddit einig sind: Am besten bringt ihr so viel Abstand wie möglich zwischen den ungemütlichen Kontrahenten und euch selbst. Ein Schnelligkeits-Trank oder eine Seelenläufer-Verzauberung auf den Schuhen und Fernkampfwaffen scheinen dafür schon ein guter Ansatz zu sein.

Dennoch, die vielen versenkten Raketen machen deutlich, dass das neue Monster selbst unter idealen Voraussetzungen so einiges einstecken kann. Hinzu kommen die enorme Dunkelheit und die unheimlichen Geräusche, die die Begegnungen mit dem Warden noch eine Ecke aufregender machen werden.

Bis der Wärter endgültig auf den offiziellen Servern erscheint, werden wohl noch einige Wochen ins Land ziehen. Bis dahin werden sicher weitere erfolgreiche Strategien gegen das Horror-Monster entstehen. Mojang selbst hat das Monster als das stärkste im Spiel konzipiert, damit ihr eine Konfrontation mit ihm auch am besten vermeidet.

