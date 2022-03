Zelda: Breath of the Wild – Fan verbringt 10 Stunden mit NPC-Schubserei

Der arme Terri muss einiges erleiden. Dafür vereint ein Zelda-Fan ihn mit seinen Klonen. Bildquelle: Nintendo

Ein Fan stellt sich einer unglaublich aufwendigen und schweißtreibenden Aufgabe in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Er schubst zehn Stunden lang NPCs, um die perfekte Wiedervereinigung zu feiern.

Zelda: Breath of the Wild – Fan plant großes Terri-Treffen

Wenn ihr nach Stunden in der Wildnis von The Legend of Zelda: Breath of the Wild doch mal ein freundliches Gesicht sehen wollt, müsst ihr einfach nur einen der Ställe besuchen. Dort trifft Link jedes Mal "zufällig" den Händler Terri. Der Reddit-Nutzer ThornyFox hat jetzt allerdings herausgefunden, dass es einen guten Grund dafür gibt, warum Terri immer zur rechten Zeit am richtigen Ort ist: Es gibt mehr als nur einen Terri.

Tatsächlich existiert der Terri des jeweiligen Stalls als ein separater NPC. ThornyFox hat sich also vorgenommen, ein großes Terri-Treffen zu veranstalten. Link muss dafür allerdings etwas aushelfen. Wenn er in vollem Sprint in ihn reinläuft, bewegt sich der Händler einen Schritt nach hinten. Schlägt er mit dem Schwert nach ihm, kann er die Richtung leicht verändern. Als er am zweiten Stall ankommt, sitzt dort tatsächlich noch ein zweiter Terri und die Reise kann weitergehen.

Link treibt NPCs durch ganz Hyrule

ThornyFox schreibt in den Kommentaren, dass die Aufgabe insgesamt ganze zehn Stunden gedauert hat. In der Zeit habe er immerhin über viele Entscheidungen in seinem Leben nachdenken können. Das Ergebnis kann sich dann aber sehen lassen. Vier Terris sind vereint und schauen Link leicht verstört und verängstigt an. Immerhin hat er sie gerade durch halb Hyrule geschubst. Wenn ihr noch mehr von der Reise sehen wollt, könnt ihr sie euch im Zeitraffer auf YouTube ansehen. (Quelle: ThornyFox auf YouTube)

Leider ist das große Terri-Treffen nur von kurzer Dauer. The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat gerne die volle Kontrolle darüber, wo sich seine NPCs befinden. Darum setzt das Spiel sie alle wieder an ihren Ursprungsort zurück, sobald der Spieler speichert, lädt oder an einem Lagerfeuer rastet.