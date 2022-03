Skyrim, Pokémon & Co: Diese Spiele sind euer zweites Zuhause

In diesen Spielwelten fühlt ihr euch wie zu Hause. (Bild: Bethesda Softworks / Getty Images – Ridofranz)

In manchen Spielen versenkt ihr so viel Zeit, dass ihr sie irgendwann in- und auswendig kennt. Sie werden zu eurer zweiten Heimat. Wir wollten auf Facebook von euch wissen, in welchen Spielen es auch genau so geht – und ihr habt uns geantwortet. In den folgenden 15 Spielen fühlt ihr euch wie zu Hause.

In diesen Spielen fühlt ihr euch wie zu Hause

Manche Spieler kommen niemals zur Ruhe und nehmen sich gefühlt jede Woche ein neues Game vor, das sie in Windeseile durchspielen, um sich anschließend direkt auf das nächste zu stürzen.

Andere hingegen verbringen Dutzende, wenn nicht gar Hunderte Stunden in der gleichen Spielwelt. Entweder, weil es noch unfassbar viele unentdeckte Aufgaben und Sammelgegenstände gibt, oder aber weil ihnen das Spiel inzwischen so sehr ans Herz gewachsen ist, dass es sich wie ihre zweite Heimat anfühlt.

Wir wollten von euch wissen, in welchen Spielen ihr genau dieses Gefühl habt. Welche Games sorgen dafür, dass ihr euch direkt entspannt und die Füße hochlegt, wenn ihr sie startet. Kurzum: In welchen Spielen fühlt euch so richtig zu Hause? Das ist das Ergebnis: