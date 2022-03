One Piece: Neues Rollenspiel für 2022 angekündigt

Freut euch auf ein Wiedersehen mit Ruffy und seiner Crew. (Bild: Bandai Namco)

Anime-Fans aufgepasst! Während eines speziellen Livestreams wurde mit einem Trailer ein neues "One Piece"-Spiel angekündigt. Das Rollenspiel hört auf den Namen "One Piece Odyssey" und soll noch in diesem Jahr erscheinen.

One Piece feiert mit einem neuen Spiel Geburtstag

Der extrem beliebte Manga One Piece feiert im kommenden Sommer seinen 25. Geburtstag. Und um das entsprechend zu zelebrieren wurde nun im Rahmen eines Online-Events ein brandneues "One Piece"-Spiel angekündigt, nämlich One Piece Odyssey.

Den dazugehörigen Trailer seht ihr hier:

One Piece Odyssey Ankündigungs-Trailer

Das müsst ihr über One Piece Odyssey wissen

Bei "One Piece Odyssey" handelt es sich um ein RPG mit rundernbasierten Kampfsystem. Damit unterscheidet sich das Rollenspiel schon mal grundlegend von seinem Vorgänger "One Piece World Seeker".

Aber noch etwas ist neu und zwar die Story. Für die Handlung ist nämlich niemand geringeres als "One Piece"-Autor Eiichiro Oda verantwortlich, der für das Spiel auch einen ganz neuen Charakter entworfen hat: Adio.

Inhaltlich dreht sich alles um eine mysteriöse Insel auf der Ruffy und seine Crew nach einem Sturm stranden. Es liegt dann an euch die Geheimnisse der Insel zu lüften und im Anschluss von ihr zu entkommen.

One Piece Odyssey hat zwar noch keinen festen Release-Termin, soll aber noch in diesem Jahr für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox-Familie und den PC erscheinen.