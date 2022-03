Das langweiligste Uncharted-Spiel schaltet die Server ab

Fortune Hunter erschien parallel zu Uncharted 4 im Mai 2016. (Bild: Sony Interactive Entertainment / Twemoji)

Wie viele von euch kennen Uncharted: Fortune Hunter? Das Mobile Game ist selbst den meisten Uncharted-Fans wahrscheinlich ungeläufig und so kommt auch die folgende Ankündigung wenig überraschend: Naughty Dog schaltet die Server ab. Zudem verschwindet Uncharted: Fortune Hunter aus den App-Stores.

Uncharted: Fortune Hunter offiziell nicht mehr erhältlich

PlayStations Action-Marke Uncharted unterhält Fans nicht nur auf den Sony-Konsolen und neuerdings auch im Kino, sondern auch auf dem Smartphone – sofern man sich für simple Puzzle-Aufgaben begeistern kann. Uncharted: Fortune Hunter ist nämlich ein Rätselabenteuer für Android und iOS, in dem ihr als Nathan Drake verlorene Schätze finden müsst. In über 200 Levels plant ihr auf quadratischen Flächen eure Züge, meistert Hindernisse und weicht tödlichen Fallen aus. Klingt nicht so aufregend wie auf einem sinkenden Schiff Fieslingen eins überzubraten? Das sieht auch Naughty Dog so.

Auf seinem offiziellen Twitter-Account meldet der Entwickler die Serverabschaltung des Mobile-Spiels. Ab sofort ist es euch nicht mehr möglich, In-Game-Käufe wie zum Beispiel für Schatzkarten oder Orbs zu tätigen. Außerdem verschwindet Uncharted: Fortune Hunter sowohl aus dem Android Store als auch dem Apple App Store.

Besitzer von Uncharted: Fortune Hunter können weiterhin das Spiel im Offline-Modus spielen. Alle anderen müssen abseits von Apples und Androids Store suchen, um das Spiel herunterzuladen.

Reaktion der Spieler: „Noch nie davon gehört”

Unter dem Twitter-Post finden sich viele verblüffte Spieler, denn den meisten war die Existenz von Uncharted: Fortune Hunter zuvor unbekannt. Der Nutzer @ZBrag101 schreibt zum Beispiel: „Moment mal, warum höre ich zum ersten Mal von diesem Spiel?”

Der Nutzer @OliverHodd findet es schade, dass die Serverabschaltung ohne Vorwarnung kam. „Ein Datum für die Einstellung hätte den Leuten die Chance gegeben, das Spiel noch auszuprobieren.”

Neben Verwunderung und Gleichgültigkeit bringt ein Nutzer noch eine wichtige Frage auf. Denn in Uncharted: Fortune Hunter konntet ihr kosmetische Items für den Multiplayer von Uncharted 4 freischalten. „Können wir diese kosmetischen Gegenstände für den Uncharted 4 Multiplayer nicht mehr freischalten?”

Bleibt abzuwarten, ob Naughty Dog diese Gegenstände vom Mobile-Spiel abkoppelt und anders im Multiplayer verfügbar macht oder sie euch tatsächlich auf ewig verwehrt bleiben.